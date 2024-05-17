У Зеленского рассказали, что будут считать победным результатом саммита мира по Украине

Украина ожидает, что участие в саммите мира в Швейцарии примет участие более 100 стран, что будет мощным сигналом поддержки независимости и территориальной целостности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина будет считать победным результатом этого саммита количество стран, которое будет присутствовать на нем.

"Мы пригласили более 100 стран и ожидаем большое количество этих стран. Это будет мощным сигналом поддержки украинской независимости и территориальной целостности", - сказал Ермак.

Также он добавил, что очень важным является сигнал того, что мировые лидеры действительно могут решать такие трудные вопросы, как прекращение войны и поиск справедливого мира без участия России.

"По меньшей мере по формированию четкого плана, который затем будет предоставлен стране-агрессору. Далее очень важно, что те решения, которые могут быть согласованы, они тоже очень важны", - пояснил руководитель Офиса президента.

Первый шаг для прекращения войны

Ермак пояснил, что это будет касаться преодоления кризисов, которые создала война, а именно продовольственный кризис, и вопрос судоходства в Черном море, и возвращение пленных, и еще один важный для Украины вопрос - это ядерная безопасность, безопасность энергетических объектов.

"Безусловно, это первый шаг, который мы действительно считаем, будет мощным шагом, чтобы достичь самого главного - прекратить войну и достичь справедливого мира", - подытожил Ермак.