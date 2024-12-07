В ISW объяснили, зачем Лукашенко попросил РФ разместить "Орешник" в Беларуси

В отчете напомнили, что Путин в очередной раз попытался похвастаться ракетой "Орешник" и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Аналитики считают это информационной операцией Кремля по рефлексивному контролю.

В Институте также напомнили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому СМИ 5 декабря аналогичным образом попытался позиционировать удар "Орешника" по городу Днепр 21 ноября, как готовность Москвы использовать любые средства, чтобы не допустить стратегической победы Запада над Россией.

По оценкам ISW, постоянное хвастовство Кремля ракетой "Орешник" вряд ли свидетельствует о разработке особо новых средств для глубокого удара.

"Размещение ракет "Орешник" в Беларуси существенно не меняет угрозу для Украины и НАТО, ведь российские военные уже давно имеют ядерное оружие на материковой части России и в Калининградской области, способное нанести удар по целям в Украине и НАТО. Российские войска регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101, способные переносить ядерные боеголовки", - говорится в отчете Института изучения войны.

Ползучая аннексия

Тем временем Россия продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению присутствия российских военных на территории страны через механизм Союзного государства.

В ISW убеждены, что диктатор Александр Лукашенко, вероятно, пытается сохранить суверенитет Беларуси перед Москвой и отстаивает мнение, что Минск должен контролировать размещенное на территории страны российское оружие. Но это те усилия, в которых Лукашенко исторически потерпел неудачу.

В отчете отмечается, что Лукашенко публично попросил предоставить Минску право решать, как использовать ракеты "Орешник" в Беларуси, вероятно, в попытке сохранить суверенитет страны в рамках Союзного государства и укрепить свою переговорную позицию против дальнейшей интеграции в рамках этого объединения.

"Лукашенко уже давно пытается соревноваться с Кремлем, чтобы определить, сможет ли Минск установить контроль над российскими военными активами, например, как размещенные в Беларуси новейшие системы противовоздушной обороны С-400. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович так же безосновательно утверждал, что только Лукашенко может отдать приказ об использовании размещенного в стране российского тактического ядерного оружия", - говорится в отчете.

Впрочем, отмечают в ISW, Лукашенко заявил, что российские военнослужащие продолжат эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси. Это указывает на то, что Москва сохранит контроль над любыми баллистическими ракетами этого типа, развернутыми на территории союзной страны.