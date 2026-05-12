В ISW объяснили, как оккупанты использовали перемирие на фронте

Россия использовала паузу для перегруппировки

Как указали аналитики, в последний день "перемирия" (с 9 по 11 мая) боевые действия не прекращались, хотя их интенсивность несколько снизилась. По данным спутниковой системы NASA FIRMS, пожары и обстрелы продолжались по всей линии фронта, несмотря на политические заявления.

По данным украинских военных, российская армия использовала объявленную паузу не для деэскалации, а для усиления своих подразделений.

В частности, представитель украинской бригады на Лиманском направлении сообщил, что оккупанты подтягивали резервы, накапливали личный состав и продолжали активно применять FPV-дроны и артиллерию.

Украинские защитники также обратили внимание на резкое увеличение применения беспилотников "Молния".

По их словам, во время так называемой "тишины" Россия даже усилила атаки этими дронами по сравнению с предыдущими днями.

В ВСУ предполагают, что оккупанты могли заранее накапливать эти беспилотники, чтобы использовать период "перемирия" для скрытого давления на фронте.

Бои продолжаются на Купянском направлении

Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжают попытки прорыва к украинским позициям на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении.

Представитель Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 11 мая заявил, что украинские силы отбили попытки россиян снова войти в Купянск через Голубовку.

В то же время оккупанты продолжают пытаться прорваться к Куриловке через Песчаное и сократить украинский плацдарм на восточном берегу Оскола.

По словам Трегубова, активная работа беспилотников с обеих сторон серьезно усложняет логистику как российских, так и украинских сил в этом районе.

Активность РФ фиксировали и на других направлениях

11 мая российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия в тактическом районе Доброполья.

По данным украинских военных, оккупанты не прекращали наземные атаки, артиллерийские удары, работу дронов и разведку в течение всего периода "перемирия" с 9 по 11 мая.

Кроме того, российская армия сохраняла ограниченную наземную активность на Новопавловском и Александровском направлениях, несмотря на заявленное прекращение огня по случаю 9 мая.