В ISW объяснили, почему РФ и Беларусь неожиданно сократили военные учения

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений "Запад-2025", которые запланированы на осень. Это связано с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что РФ и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, вероятно, для того, чтобы создать видимость сотрудничества и отвлечь внимание от ограниченного военного потенциала России за пределами фронта в Украине.

В ISW отмечают, что Беларусь не смогла бы принять это решение без России.

Белорусские чиновники ранее утверждали, что в учениях "Запад-2025" примут участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Аналитики предполагают, что России и Беларуси, вероятно, пришлось сократить совместные учения, поскольку большинство сил воюют в Украине.

ISW наблюдала за подразделениями 1-й гвардейской танковой армии России (Московский военный округ), 20-й общевойсковой армии и 6-й ВДА (Ленинградский военный округ), а также примерно 4 тысячами военнослужащих Воздушно-десантных сил, в частности из 7-й, 76-й, 98-й и 106-й дивизий, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2021". Значительная часть этих формирований сейчас воюют против Украины.