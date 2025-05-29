В ISW пояснили, чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань "Захід-2025", які заплановані на осінь. Це пов'язано з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що РФ та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, ймовірно, для того, щоб створити видимість співпраці та відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами фронту в Україні.

В ISW наголошують, що Білорусь не змогла б ухвалити це рішення без Росії.

Білоруські чиновники раніше стверджували, що у навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців. Аналітики припускають, що Росії та Білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість сил воюють в Україні.

ISW спостерігала за підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії Росії (Московський військовий округ), 20-ї загальновійськової армії та 6-ї ВДА (Ленінградський військовий округ), а також приблизно 4 тисячами військовослужбовців Повітряно-десантних сил, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2021". Значна частина цих формувань зараз воюють проти України.