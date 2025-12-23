ISW оценил российские обещания не нападать на ЕС и НАТО

Систематическое нарушение Россией норм международного права свидетельствует о необходимости предоставления Украине надежных и действенных гарантий безопасности, которые сделают невозможным возобновление российской агрессии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW)

Аналитики обращают внимание на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который заявил о готовности России юридически зафиксировать намерение не нападать на страны ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции о прекращении войны против Украины.

В ISW напоминают, что подобные обязательства Россия уже брала на себя ранее. В частности, Будапештский меморандум 1994 года предусматривал гарантии уважения территориальной целостности Украины и обязательства принимать меры в случае агрессии в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Аналитики отмечают, что российский президент Владимир Путин неоднократно демонстрировал готовность игнорировать международные соглашения и менять внутреннее законодательство ради собственных политических интересов. В частности, в 2020 году в России были внесены изменения в конституцию, которые позволили Путину оставаться у власти.

"То, как Кремль нарушает международные договоренности и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний", - подчеркивают в ISW.

В отчете отмечается, что любые декларативные гарантии со стороны России без реальных механизмов сдерживания не могут считаться достаточными для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.