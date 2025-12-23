ISW оцінив російські обіцянки не нападати на ЄС і НАТО

Систематичне порушення Росією норм міжнародного права свідчить про необхідність надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять відновлення російської агресії в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики звертають увагу на нещодавню заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який заявив про готовність Росії юридично зафіксувати намір не нападати на країни ЄС і НАТО в межах майбутньої резолюції щодо припинення війни проти України.

В ISW нагадують, що подібні зобов’язання Росія вже брала на себе раніше. Зокрема, Будапештський меморандум 1994 року передбачав гарантії поваги до територіальної цілісності України та зобов’язання вживати заходів у разі агресії в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

Аналітики наголошують, що російський президент Володимир Путін неодноразово демонстрував готовність ігнорувати міжнародні угоди та змінювати внутрішнє законодавство заради власних політичних інтересів. Зокрема, у 2020 році в Росії були внесені зміни до конституції, які дозволили Путіну залишатися при владі.

"Те, як Кремль порушує міжнародні домовленості та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок", - підкреслюють в ISW.

У звіті зазначається, що будь-які декларативні гарантії з боку Росії без реальних механізмів стримування не можуть вважатися достатніми для забезпечення довгострокової безпеки України.