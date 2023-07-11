На Таврическом направлении ВСУ взяли в плен рекордное количество россиян

На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, Вооруженные силы Украины взяли в плен 19 российских оккупантов. Это стало рекордом для летнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

"За прошедшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", - заявил Шершень.

В то же время спикер отметил, что рекордное количество пленных указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию.

Какая ситуация в направлении?

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.