RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ISW: оккупанты штурмуют Покровск, но украинский десант сорвал планы врага (карты)

Иллюстративное фото: ISW показал карты боев под Покровском (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска усилили штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, обнародованным 31 октября и 1 ноября, оккупанты недавно продвинулись в центральную и юго-восточную части города.

Российские пропагандисты заявляют, что захватчики якобы углубились в центр Покровска и продвинулись в направлении населенного пункта Котлино. В то же время старший офицер одной из украинских бригад, которая держит оборону на этом направлении, рассказал, что российские войска сейчас контролируют примерно 60% территории города и зашли в Родинское и Мирноград.

Несмотря на это, новые геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские защитники удерживают свои позиции, а иногда даже продвинулись в центре Родинского - в районах, которые ранее российская пропаганда объявляла "захваченными".

По словам старшего сержанта одной из украинских бригад, действующей вблизи Константиновки и Дружковки, после неудачного штурма 27 октября россияне уменьшили активность на этом участке фронта, вероятно перебросив часть сил для усиления наступления на Покровск и Мирноград.

Украинский оператор дрона, который работает в районе Покровска, сообщил, что враг пытается тактически изолировать отдельные украинские позиции. Представитель одной из украинских бригад отметил, что ситуация со снабжением в этом районе остается сложной, однако российские войска пока не смогли перерезать украинские пути сообщения.

Военные из Мирнограда подтвердили, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда действуют более уверенно. По их словам, операторы российских FPV-дронов работают на расстоянии, с которого могут угрожать украинским логистическим маршрутам между городами.

Один из офицеров украинской части сообщил, что россияне практически контролируют огонь вдоль узкой дороги, по которой доставляют ресурсы в Мирноград. Из-за активного применения дронов и динамичных боев ситуация на фронте вблизи Покровска остается напряженной.

Покровск

31 октября украинские военные осуществили воздушную десантную операцию к западу от Покровска. Как сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, высадка прошла успешно. По данным источников ISW в Главном управлении разведки, в спецоперации участвовали несколько вертолетов, которые высадили подразделения спецназа в районах, которые ранее россияне заявляли как "захваченные".

В ГУР отметили, что эти территории имеют важное значение для украинской логистики на направлении Покровска. Геолокационные кадры показывают момент высадки десанта с вертолета UH-60 Black Hawk в районе, который враг считал под своим контролем.

1 ноября Минобороны РФ заявило, что якобы отразило украинское контрнаступление. При этом даже российские военные блогеры признали, что украинским вертолетам удалось без потерь действовать в зоне, насыщенной российскими дронами, что ставит под сомнение эффективность российской системы ПВО на этом направлении.

 

Что происходит в Покровске

Покровск остается одним из самых горячих участков фронта. В последнее время противник сумел провести несколько диверсионных групп, а численность российских войск в этом районе до недавнего времени оценивалась примерно в 200 человек.

Показательно, что в течение последней недели Владимир Путин несколько раз заявлял о якобы "окружении" Покровска и даже приказывал "допустить журналистов" в район боевых действий.

Впрочем, украинская сторона опровергает эти утверждения. Наоборот - недавно началась масштабная операция по освобождению города и вытеснению оккупантов. Ранее стало известно о десантной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленной на восстановление контроля над важными логистическими путями.

Как сообщили РБК-Украина, операция продолжается, украинские силы проводят стабилизационные мероприятия и продолжают контрнаступательные действия, чтобы улучшить ситуацию на этом направлении.

Как заявил главком Александр Сырский, в комплексной операции участвуют подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим", - добавил главком.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскГУРВойна в Украине