ISW: окупанти штурмують Покровськ, але український десант зірвав плани ворога (карти)

Згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 31 жовтня та 1 листопада, окупанти нещодавно просунулися в центральну та південно-східну частини міста.

Російські пропагандисти заявляють, що загарбники нібито поглибилися в центр Покровська й просунулися у напрямку населеного пункту Котлине. Водночас старший офіцер однієї з українських бригад, що тримає оборону на цьому напрямку, розповів, що російські війська наразі контролюють приблизно 60% території міста та зайшли до Родинського і Мирнограда.



Попри це, нові геолокаційні кадри свідчать, що українські захисники утримують свої позиції, а подекуди навіть просунулися в центрі Родинського - у районах, які раніше російська пропаганда оголошувала "захопленими".

За словами старшого сержанта однієї з українських бригад, що діє поблизу Костянтинівки та Дружківки, після невдалого штурму 27 жовтня росіяни зменшили активність на цій ділянці фронту, імовірно перекинувши частину сил для посилення наступу на Покровськ і Мирноград.



Український оператор дрона, який працює в районі Покровська, повідомив, що ворог намагається тактично ізолювати окремі українські позиції. Речник однієї з українських бригад зазначив, що ситуація з постачанням у цьому районі залишається складною, проте російські війська поки не змогли перерізати українські шляхи сполучення.

Військові з Мирнограда підтвердили, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда діють упевненіше. За їхніми словами, оператори російських FPV-дронів працюють на відстані, з якої можуть загрожувати українським логістичним маршрутам між містами.

Один з офіцерів української частини повідомив, що росіяни практично контролюють вогонь уздовж вузької дороги, якою доставляють ресурси до Мирнограда. Через активне застосування дронів і динамічні бої ситуація на фронті поблизу Покровська залишається напруженою.

Покровськ

31 жовтня українські військові здійснили повітряну десантну операцію на захід від Покровська. Як повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, висадка пройшла успішно. За даними джерел ISW у Головному управлінні розвідки, у спецоперації брали участь кілька вертольотів, які висадили підрозділи спецпризначенців у районах, що раніше росіяни заявляли як "захоплені".

У ГУР наголосили, що ці території мають важливе значення для української логістики на напрямку Покровська. Геолокаційні кадри показують момент висадки десанту з вертольота UH-60 Black Hawk у районі, який ворог вважав під своїм контролем.

1 листопада Міноборони РФ заявило, що нібито відбило український контрнаступ. Водночас навіть російські воєнні блогери визнали, що українським вертольотам вдалося без втрат діяти в зоні, насиченій російськими дронами, що ставить під сумнів ефективність російської системи ППО на цьому напрямку.