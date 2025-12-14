В ISW назвали ключевую цель россиян для наступления на Славянск

На Лиманском направлении наблюдается высокая динамика боевых действий. Сейчас российские оккупанты рассматривают Лиман как более важную цель для будущего наступления на Славянск, чем Северск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить утраченные позиции на северо-западе от Лимана - в южной части села Карповка. В то же время российские войска имеют частичный успех в северной части этого же населенного пункта.

Россияне продолжают давить в районе Серебрянского лесничества и пытается реализовать тактику окружения.

По словам представителя 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Дмитрия Запорожца, россияне пытаются обойти Ямполь (юго-восток от Лимана) с флангов - севера и юга.

Он отметил, что если эти маневры продолжатся, ситуация в Ямполе может значительно ухудшиться. Основным фактором, усложняющим оборону, сейчас является плохая погода.

А вот для оккупантов главным препятствием выступают водные преграды (в частности, река Северский Донец). Этот фактор мешает россиянам поддерживать свои силы у Серебрянки и Дроновки.

Спикер подчеркнул, что Лиман является более важной целью для российских войск в будущих операциях против Славянска, чем Северск.

На Северском направлении оккупанты тоже имели успех. Видео за 13 декабря показывают, что захватчики недавно продвинулись в центральной части Святопокровского (к югу от Северска).