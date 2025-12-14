ua en ru
В ISW назвали ключевую цель россиян для наступления на Славянск

Донецкая область, Воскресенье 14 декабря 2025 09:15
В ISW назвали ключевую цель россиян для наступления на Славянск Фото: в ISW назвали ключевую цель россиян для наступления на Славянск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Лиманском направлении наблюдается высокая динамика боевых действий. Сейчас российские оккупанты рассматривают Лиман как более важную цель для будущего наступления на Славянск, чем Северск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить утраченные позиции на северо-западе от Лимана - в южной части села Карповка. В то же время российские войска имеют частичный успех в северной части этого же населенного пункта.

Россияне продолжают давить в районе Серебрянского лесничества и пытается реализовать тактику окружения.

По словам представителя 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Дмитрия Запорожца, россияне пытаются обойти Ямполь (юго-восток от Лимана) с флангов - севера и юга.

Он отметил, что если эти маневры продолжатся, ситуация в Ямполе может значительно ухудшиться. Основным фактором, усложняющим оборону, сейчас является плохая погода.

А вот для оккупантов главным препятствием выступают водные преграды (в частности, река Северский Донец). Этот фактор мешает россиянам поддерживать свои силы у Серебрянки и Дроновки.

Спикер подчеркнул, что Лиман является более важной целью для российских войск в будущих операциях против Славянска, чем Северск.

На Северском направлении оккупанты тоже имели успех. Видео за 13 декабря показывают, что захватчики недавно продвинулись в центральной части Святопокровского (к югу от Северска).

Ситуация в Донецкой области

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что российские войска продолжают попытки продвижения в районе Северска Донецкой области, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. В то же время заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.

Также, по последним данным, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Донецкая область Война в Украине
