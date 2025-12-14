У ISW назвали ключову ціль росіян для наступу на Слов'янськ
На Лиманському напрямку спостерігається висока динаміка бойових дій. Наразі російські окупанти розглядають Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з геолокаційними кадрами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману - у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають частковий успіх у північній частині цього ж населеного пункту.
Росіяни продовжують тиснути в районі Серебрянського лісництва і намагається реалізувати тактику оточення.
За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, росіяни намагаються обійти Ямпіль (південний схід від Лиману) з флангів - півночі та півдня.
Він зазначив, що якщо ці маневри продовжаться, ситуація в Ямполі може значно погіршитися. Основним фактором, що ускладнює оборону, зараз є погана погода.
А от для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.
Речник підкреслив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ у майбутніх операціях проти Слов'янська, ніж Сіверськ.
На Сіверському напрямку окупанти теж мали успіх. Відео за 13 грудня показують, що загарбники нещодавно просунулися в центральній частині Святопокровського (на південь від Сіверська).
Ситуація в Донецькій області
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська продовжують спроби просування в районі Сіверська Донецької області, користуючись несприятливими погодними умовами. Водночас заяви РФ про повний контроль над містом не відповідають дійсності.
Також, за останніми даними, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.