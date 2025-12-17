ISW: на фронте фиксируется продвижение обеих сторон, тяжелее всего - под Покровском и Купянском

По данным аналитиков, российские войска активизировали атаки в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также продолжили наступательные действия на ряде направлений на востоке и юге Украины.

В Харьковской области противник атаковал вблизи Прилипки, Вильчи, Волчанских Хуторов, Старицы и в направлении Избицкого. В то же время Силы обороны Украины, вероятно, осуществили контрнаступательные действия в районе Лимана. В зоне Большого Бурлука продолжались бои в пределах Обуховки и Колодязного, украинские войска активно действовали возле Мелового и Хатнего.

На Купянском направлении украинские подразделения недавно удерживали позиции или продвигались в Петропавловке и в центральной части Купянска. Российские войска, в свою очередь, активизировали атаки вблизи Голубовки, Песчаного, Куриловки и Купянска-Узлового.

На Лиманском и Северском направлениях оккупанты наступали вблизи Лимана, Заречного, Дробышево, Серебрянки, Васюковки и других населенных пунктов.

В районе Константиновки российские войска продвинулись на востоке города, тогда как украинские силы проводили действия в Плещеевке. Бои также продолжались вблизи Иванополья, Клебан-Быка, Русиного Яра и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении Силы обороны Украины имели успехи возле Удачного и в одном из районов Мирнограда. В то же время противник атаковал в районе Покровска, Родинского, Белицкого, Котлино и Сергеевки.

Активные боевые действия также фиксировались на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях, где российские войска осуществляли попытки наступления, а украинские подразделения отражали атаки, в том числе механизированные.

Кроме того, по данным ISW, российские войска атаковали к востоку от Херсона, вблизи Антоновки.