ISW: на фронті фіксується просування обох сторін, найважче - під Покровськом і Куп’янськом

За даними аналітиків, російські війська активізували атаки у прикордонних районах Курської та Сумської областей, а також продовжили наступальні дії на низці напрямків на сході та півдні України.

У Харківській області противник атакував поблизу Прилипки, Вільчі, Вовчанських Хуторів, Стариці та в напрямку Ізбицького. Водночас Сили оборони України, ймовірно, здійснили контрнаступальні дії в районі Лиману. У зоні Великого Бурлука тривали бої в межах Обухівки та Колодязного, українські війська активно діяли біля Мілового та Хатнього.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи нещодавно утримували позиції або просувалися в Петропавлівці та в центральній частині Куп’янська. Російські війська, своєю чергою, активізували атаки поблизу Голубівки, Піщаного, Курилівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському та Сіверському напрямках окупанти наступали поблизу Лиману, Зарічного, Дробишевого, Серебрянки, Васюківки та інших населених пунктів.

У районі Костянтинівки російські війська просунулися на сході міста, тоді як українські сили проводили дії в Плещіївці. Бої також тривали поблизу Іванопілля, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони України мали успіхи біля Удачного та в одному з районів Мирнограда. Водночас противник атакував у районі Покровська, Родинського, Білицького, Котлиного та Сергіївки.

Активні бойові дії також фіксувалися на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, де російські війська здійснювали спроби наступу, а українські підрозділи відбивали атаки, зокрема механізовані.

Крім того, за даними ISW, російські війська атакували на схід від Херсона, поблизу Антонівки.