ISW: на фронте фиксируется продвижение обеих сторон, тяжелее всего - под Покровском и Купянском

Украина, Среда 17 декабря 2025 10:19
ISW: на фронте фиксируется продвижение обеих сторон, тяжелее всего - под Покровском и Купянском
Автор: Наталья Кава

За последние несколько дней на фронте фиксируется продвижение как украинских, так и российских сил, при этом самой сложной остается ситуация на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские войска активизировали атаки в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также продолжили наступательные действия на ряде направлений на востоке и юге Украины.

В Харьковской области противник атаковал вблизи Прилипки, Вильчи, Волчанских Хуторов, Старицы и в направлении Избицкого. В то же время Силы обороны Украины, вероятно, осуществили контрнаступательные действия в районе Лимана. В зоне Большого Бурлука продолжались бои в пределах Обуховки и Колодязного, украинские войска активно действовали возле Мелового и Хатнего.

На Купянском направлении украинские подразделения недавно удерживали позиции или продвигались в Петропавловке и в центральной части Купянска. Российские войска, в свою очередь, активизировали атаки вблизи Голубовки, Песчаного, Куриловки и Купянска-Узлового.

На Лиманском и Северском направлениях оккупанты наступали вблизи Лимана, Заречного, Дробышево, Серебрянки, Васюковки и других населенных пунктов.

В районе Константиновки российские войска продвинулись на востоке города, тогда как украинские силы проводили действия в Плещеевке. Бои также продолжались вблизи Иванополья, Клебан-Быка, Русиного Яра и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении Силы обороны Украины имели успехи возле Удачного и в одном из районов Мирнограда. В то же время противник атаковал в районе Покровска, Родинского, Белицкого, Котлино и Сергеевки.

Активные боевые действия также фиксировались на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях, где российские войска осуществляли попытки наступления, а украинские подразделения отражали атаки, в том числе механизированные.

Кроме того, по данным ISW, российские войска атаковали к востоку от Херсона, вблизи Антоновки.

Напомним, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации. Украинские военные также проводят операции по воздушному прикрытию наземных логистических маршрутов на подступах к городу.

Благодаря скоординированным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

