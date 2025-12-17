ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ISW: на фронті фіксується просування обох сторін, найважче - під Покровськом і Куп’янськом

Україна, Середа 17 грудня 2025 10:19
UA EN RU
ISW: на фронті фіксується просування обох сторін, найважче - під Покровськом і Куп’янськом Ілюстративне фото: в ISW оцінили просування ЗСУ та росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

За останні кілька днів на фронті фіксується просування як українських, так і російських сил, при цьому найскладнішою залишається ситуація на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські війська активізували атаки у прикордонних районах Курської та Сумської областей, а також продовжили наступальні дії на низці напрямків на сході та півдні України.

У Харківській області противник атакував поблизу Прилипки, Вільчі, Вовчанських Хуторів, Стариці та в напрямку Ізбицького. Водночас Сили оборони України, ймовірно, здійснили контрнаступальні дії в районі Лиману. У зоні Великого Бурлука тривали бої в межах Обухівки та Колодязного, українські війська активно діяли біля Мілового та Хатнього.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи нещодавно утримували позиції або просувалися в Петропавлівці та в центральній частині Куп’янська. Російські війська, своєю чергою, активізували атаки поблизу Голубівки, Піщаного, Курилівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському та Сіверському напрямках окупанти наступали поблизу Лиману, Зарічного, Дробишевого, Серебрянки, Васюківки та інших населених пунктів.

У районі Костянтинівки російські війська просунулися на сході міста, тоді як українські сили проводили дії в Плещіївці. Бої також тривали поблизу Іванопілля, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони України мали успіхи біля Удачного та в одному з районів Мирнограда. Водночас противник атакував у районі Покровська, Родинського, Білицького, Котлиного та Сергіївки.

Активні бойові дії також фіксувалися на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, де російські війська здійснювали спроби наступу, а українські підрозділи відбивали атаки, зокрема механізовані.

Крім того, за даними ISW, російські війська атакували на схід від Херсона, поблизу Антонівки.

Нагадаємо, у 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації. Українські військові також проводять операції з повітряного прикриття наземних логістичних маршрутів на підступах до міста.

Завдяки скоординованим діям оборонців знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Російська Федерація Куп'янськ Покровськ
Новини
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі