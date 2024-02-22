"История рассудит, кто был прав": глава МИД Китая высказался об "украинском кризисе"

Позиция Китая по агрессии РФ против Украины

На днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не снабжает летальным оружием в Россию, не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта.

В то же время ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совета Безопасности призвал США прекратить поставки оружия в Украину.

Европейский Союз планирует ввести санкции против китайских компаний, которые, по его мнению, помогают России обойти западные ограничения, направленные на сдерживание войны в Украине.

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