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"История рассудит, кто был прав": глава МИД Китая высказался об "украинском кризисе"

Фото: глава МИД Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что "история рассудит все нюансы украинского кризиса". По его словам, сейчас самое главное - прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В частности Ван И подчеркнул, что выяснится "кто был прав, а кто совершил несправедливость". Однако, по его словам, сейчас самое главное – восстановить мир, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ.

По словам министра, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины - ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру, и ее продолжение не отвечает общим интересам международного сообщества.

 

 

Позиция Китая по агрессии РФ против Украины

На днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не снабжает летальным оружием в Россию, не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта.

В то же время ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совета Безопасности призвал США прекратить поставки оружия в Украину.

Европейский Союз планирует ввести санкции против китайских компаний, которые, по его мнению, помогают России обойти западные ограничения, направленные на сдерживание войны в Украине.

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