"Історія розсудить, хто мав рацію": глава МЗС Китаю висловився про "українську кризу"

Позиція Китаю щодо агресії РФ проти України

Днями міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не постачає летальну зброю в Росію, не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту.

Водночас, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь під час засідання Ради Безпеки закликав США припинити постачання зброї в Україну.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти китайських компаній, які, на його думку, допомагають Росії обійти західні обмеження, спрямовані на стримування її війни в Україні.

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