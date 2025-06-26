"Путин должен понять, что он идет по стопам Брежнева. Он сам однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, а теперь он делает точно то же самое. Он ведет очень дорогую войну, а также спровоцировал и заставил весь Запад усилить свои расходы на оборону... Мы делаем это, потому что Путин угрожает нам", - сказал Сикорский.

По его мнению, теперь Путин "будет выжимать еще больше средств на оборону".

Кто такой Брежнев

Леонид Ильич Брежнев - советский политический деятель, возглавлявший Коммунистическую партию Советского Союза с 1964 по 1982 год. Он родился в 1906 году в Каменском, а политическую карьеру начал в 1930-х. После Второй мировой войны быстро поднялся по партийной лестнице, занимая руководящие должности в Молдове, Казахстане и в самой Москве. В 1964 году после устранения Никиты Хрущева Брежнев стал Первым секретарем ЦК КПСС, а впоследствии - Генеральным секретарем.

Период его правления вошел в историю как "брежневский застой" - время относительной стабильности, но и экономического замедления, роста коррупции, бюрократии и отсутствия реформ. В то же время СССР активно соревновался с США в "холодной войне", расширял свое влияние в мире и проводил масштабное вооружение. Сам Брежнев культивировал образ "великого лидера", при жизни был щедро награжден многочисленными орденами, в том числе четыре раза - званием Героя Советского Союза.

Умер Брежнев в 1982 году, пробыв у власти почти 18 лет.

Стоит заметить, что ранее Сикорский заявил, что Европа должна поставить себе цель опередить Россию в сфере обороноспособности уже в ближайшие годы. Он подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов и развития военно-промышленного комплекса.