"Путін повинен зрозуміти, що він йде по стопах Брежнєва. Він сам одного разу сказав, що Радянський Союз розвалився, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а тепер він робить точно те ж саме. Він веде дуже дорогу війну, а також спровокував і змусив весь Захід посилити свої витрати на оборону... Ми робимо це, тому що Путін загрожує нам", - сказав Сікорський.

На його думку, тепер Путін "буде вичавлювати ще більше коштів на оборону".

Хто такий Брєжнєв

Леонід Ілліч Брєжнєв - радянський політичний діяч, який очолював Комуністичну партію Радянського Союзу з 1964 до 1982 року. Він народився 1906 року в Кам’янському, а політичну кар'єру почав у 1930-х. Після Другої світової війни швидко піднявся по партійній драбині, обіймаючи керівні посади в Молдові, Казахстані та в самому Москві. У 1964 році після усунення Микити Хрущова Брєжнєв став Першим секретарем ЦК КПРС, а згодом - Генеральним секретарем.

Період його правління увійшов в історію як "брєжнєвський застій" - час відносної стабільності, але й економічного уповільнення, зростання корупції, бюрократії та відсутності реформ. Водночас СРСР активно змагався із США у "холодній війні", розширював свій вплив у світі та проводив масштабне озброєння. Сам Брєжнєв культивував образ "великого лідера", за життя був щедро нагороджений численними орденами, в тому числі чотири рази - званням Героя Радянського Союзу.

Помер Брєжнєв у 1982 році, пробувши при владі майже 18 років.

Варто зауважити, що раніше Сікорський заявив, що Європа має поставити собі за мету випередити Росію у сфері обороноздатності вже у найближчі роки. Він підкреслив необхідність нарощування оборонних витрат та розвитку військово-промислового комплексу.