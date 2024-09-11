История с "языковыми инспекторами" Марцинкива получила продолжение: о чем речь

Реакция языкового омбудсмена

Комментируя недавнее заявление городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о введении так называемых "языковых инспекторов", Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул: использование такого выражения является не лучшей идеей.

"Языковые инспекторы" или "языковые каратели" - это дезинформационные нарративы российской пропаганды, которые с 2019 года (с тех пор как вступил в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного") начали активно использоваться", - отметил чиновник.

Он напомнил, как его называли "шпрехенфюрером", а его представителей (которые законным образом защищают права граждан Украины) - "языковыми карателями", которые чуть ли не ночью ходят, за руку хватают и куда-то тянут".

В то же время Кремень признал, что в соблюдении языкового законодательства местные власти должны быть максимально действенными.

"При каждом городском или областном совете есть соответствующие департаменты и подразделения, которые могут создавать рабочие группы и проверить на соблюдение языкового закона вывески, объявления, деятельность учебных заведений, сферы обслуживания, здравоохранения, а также готовить соответствующие предписания с требованием устранить такие нарушения", - объяснил он.

Языковой омбудсмен рассказал также, что в течение 2022-2024 годов такие рабочие группы приобрели большую результативность во многих украинских городах.

"К примеру, в Николаеве, где соответствующие рабочие группы были созданы по инициативе городского главы Александра Сенкевича, изменены более тысячи вывесок. Аналогичная работа проводится в Одессе, Харькове, Днепре. Были даже попытки подобное сделать и в Киеве. Это очень важная работа, которой, в первую очередь, должны заниматься местные власти, усиливая защиту языковых прав граждан Украины", - поделился Кремень.

Он подтвердил, что в Ивано-Франковске, так же как и в Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины, есть большое количество вывесок не на государственном языке, причем "не обязательно на российском языке, но и на английском".

"Это касается названий молодежных пространств, кафе, клиник, гостиниц, других учреждений, действующих в сфере обслуживания", - добавил специалист.

На странице омбудсмена в Facebook уточняется, что по результатам встречи Тараса Кременя и Руслана Марцинкива в Ивано-Франковске 9 сентября (ко Дню украинской письменности и языка) была достигнута договоренность, что должна появиться комплексная языковая программа.

В документе будут учтены приоритетные для государственной языковой политики направления деятельности:

мониторинги соблюдения языкового закона

языковые курсы

закупка книг

поддержка учителей и школьников

проектная деятельность с университетами края и т.п.

Пост на странице языкового омбудсмена (скриншот: facebook.com/govuamova)

Что нового о "языковых инспекторах" рассказал Марцинкив

Тем временем Руслан Марцинкив в рамках информационного стрима на YouTube-канале "Говорить великий Львів" рассказал, что анонсированные им "языковые инспекторы" - общественная инициатива.

"То есть на общественных началах любой может согласиться быть языковым инспектором. Популяризировать курсы украинского языка. Следить за соблюдением законодательства (в том числе при обслуживании в магазинах, в кафе)", - объяснил чиновник.

В таких случаях, по его словам, можно звонить на горячую линию по номерам:

1580

067 0101580

050 0101580

"К сожалению, в Ивано-Франковске мы сейчас чувствуем увеличение российского языка... Мы хотим максимально, чтобы наш город был украиноязычным. Поэтому популяризируем все наши инициативы. Их очень много. У нас принята программа по развитию украинского языка в нашем городе - в память Ирины Фарион. И очень много мероприятий, встреч с писателями. Разнообразные мероприятия, касающиеся популяризации украинской книги, издания украинской книги и многое другое", - рассказал мэр города.

По его словам, работа общественных инспекторов будет "большим расширением".

"Мы ожидаем, что таких людей будет не менее сотни. Которые будут популяризировать именно различные способы изучения украинского языка. Популяризировать это в общественном транспорте, на улицах, в местах общественного питания", - уточнил Марцинкив.

Он также выразил надежду, что подобная инициатива "будет поддержана многими".

"Мы еще даже не утвердили положения на исполнительном комитете, но уже есть около 50 человек, которые вызвались быть общественными инспекторами", - подчеркнул городской глава.

В то же время, он отметил, что необходимо действовать в рамках законодательства, поэтому для таких инспекторов будет проведено соответствующее обучение (чтобы они знали, как правильно действовать в пределах своих обязанностей).

"Мы это обучение разрабатываем сейчас, и я считаю, что это очень и очень актуально. И призываю своих коллег из других городов тоже делать такие вещи", - добавил Марцинкив.

Он объяснил, что общественные инспекторы "однозначно толерантно будут делать замечания" и будут просить граждан общаться на государственном языке. Кроме того, они должны популяризировать украинский и предлагать тем, кому трудно на нем общаться, соответствующие курсы (по изучению украинского языка онлайн или офлайн).

"Хотя это очень странно звучит... учить украинцев украинскому языку. Но, к сожалению, таковы сегодня обстоятельства. Поэтому это будет основная роль этих "языковых инспекторов", - заметил председатель Ивано-Франковска.

Он добавил, что в случае, когда человек, к которому будут обращаться "языковые инспекторы", будет проявлять агрессию, они будут иметь право вызывать полицию и действовать в рамках закона.

"У нас такие случаи уже были... Мы проконсультируем, как это делать... Есть определенные категории лиц, которые предусмотрены законом... То есть если это должностное лицо, если человек выполняет свои обязанности, он обязан общаться на государственном языке. Если же он этого не выполняет, можно составлять соответствующие... Ссылаться на соответствующие документы и фиксировать такие факты... Мы знаем, что даже мэры городов штрафовали за неупотребление украинского языка в публичном пространстве. Поэтому, я думаю, что в рамках законодательства мы такие вещи также будем делать", - подытожил чиновник.