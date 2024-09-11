Історія з "мовними інспекторами" Марцінківа отримала продовження: про що йдеться

Реакція мовного омбудсмена

Коментуючи нещодавню заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо запровадження так званих "мовних інспекторів", Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив: використання такого вислову є не найкращою ідеєю.

"Мовні інспектори" чи "мовні карателі" - це дезінформаційні наративи російської пропаганди, які з 2019 року (відколи набув чинності закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної") почали активно використовуватись", - зауважив посадовець.

Він нагадав, як його називали "шпрехенфюрером", а його представників (які в законний спосіб захищають права громадян України) - "мовними карателями", які ледь не вночі ходять, за руку хапають і кудись тягнуть".

Водночас Кремінь визнав, що в дотриманні мовного законодавства місцева влада повинна бути максимально дієвою.

"При кожній міській чи обласній раді є відповідні департаменти й підрозділи, які можуть створювати робочі групи та перевірити на дотримання мовного закону вивіски, оголошення, діяльність закладів освіти, сфери обслуговування, охорони здоров'я, а також готувати відповідні приписи з вимогою усунути такі порушення", - пояснив він.

Мовний омбудсмен розповів також, що впродовж 2022-2024 років такі робочі групи набули великої результативності в багатьох українських містах.

"До прикладу, в Миколаєві, де відповідні робочі групи були створені з ініціативи міського голови Олександра Сєнкевича, змінено понад тисячу вивісок. Аналогічна робота проводиться в Одесі, Харкові, Дніпрі. Були навіть спроби подібне зробити й у Києві. Це дуже важлива робота, якою, в першу чергу, повинна займатися місцева влада, посилюючи захист мовних прав громадян України", - поділився Кремінь.

Він підтвердив, що в Івано-Франківську, так само як і в Києві, Одесі, Харкові та інших містах України, є засилля вивісок недержавною мовою, причому "не обов'язково російською мовою, а й англійською".

"Це стосується назв молодіжних просторів, кав'ярень, клінік, готелів, інших установ, які діють у сфері обслуговування", - додав фахівець.

На сторінці омбудсмена у Facebook уточнюється, що за результатами зустрічі Тараса Кременя і Руслана Марцінківа в Івано-Франківську 9 вересня (до Дня української писемності та мови) було досягнуто домовленості, що має з'явитися комплексна мовна програма.

Зазначається, що в документі будуть враховані пріоритетні для державної мовної політики напрямки діяльності:

моніторинги щодо дотримання мовного закону

мовні курси

закупівля книжок

підтримка вчителів та школярів

проектна діяльність з університетами краю тощо

Допис на сторінці мовного омбудсмена (скриншот: facebook.com/govuamova)

Що нового про "мовних інспекторів" розповів Марцінків

Тим часом Руслан Марцінків у межах інформаційного стріму на YouTube-каналі "Говорить великий Львів" розповів, що анонсовані ним "мовні інспектори" - громадська ініціатива.

"Тобто на громадських засадах будь-хто може зголоситися бути мовним інспектором. Популяризувати курси української мови. Слідкувати за дотриманням законодавства (зокрема при обслуговуванні в магазинах, у кафе)", - пояснив посадовець.

У таких випадках, за його словами, можна також телефонувати на гарячу лінію за номерами:

1580

067 0101580

050 0101580

"На жаль, в Івано-Франківську ми зараз відчуваємо збільшення російської мови... Ми хочемо максимально, щоб наше місто було україномовним. Тому популяризуємо всі наші ініціативи. Їх є дуже багато. У нас ухвалена програма з розвитку української мови в нашому місті - у пам'ять Ірини Фаріон. І дуже багато заходів, зустрічей із письменниками. Різноманітні заходи, які стосуються популяризації української книги, видання української книги і багато чого іншого", - розповів мер міста.

За його словами, робота громадських інспекторів буде "великим поширенням".

"Ми очікуємо, що таких людей буде не менше сотні. Які будуть популяризувати саме різноманітні способи вивчення української мови. Популяризувати це в громадському транспорті, на вулицях, у місцях громадського харчування", - уточнив Марцінків.

Він також висловив сподівання, що така ініціатива "буде підтримана багатьма".

"Ми ще навіть не затвердили положення на виконавчому комітеті, але вже маємо близько 50 людей, які зголосилися бути громадськими інспекторами", - наголосив міський голова.

Водночас він зауважив, що необхідно діяти в межах законодавства, тому для таких інспекторів будуть проведені відповідні навчання (щоб вони знали, як правильно діяти в межах своїх обов'язків).

"Ми це навчання розробляємо зараз, і я вважаю, що це є дуже і дуже на часі. І закликаю своїх колег з інших міст теж робити такі речі", - додав Марцінків.

Він пояснив, що громадські інспектори "однозначно толерантно робитимуть зауваження" та проситимуть громадян спілкуватися державною мовою. Крім того, вони повинні популяризувати українську й пропонувати тим, кому важко нею спілкуватися, відповідні курси (з вивчення української мови онлайн або офлайн).

"Хоча це дуже дивно звучить... навчати українців української мови. Але, на жаль, такі є сьогодні обставини. Тому це буде основна роль цих "мовних інспекторів", - зауважив голова Івано-Франківська.

Він додав, що у випадку, коли людина, до якої звертатимуться "мовні інспектори", проявлятиме агресію, вони матимуть право викликати поліцію та діяти в межах закону.

"У нас такі випадки вже були... Ми проконсультуємо, як це робити... Є певні категорії осіб, які передбачені законом... Тобто якщо це посадовець, якщо особа виконує свої обов'язки, вона зобов'язана спілкуватись державною мовою. Якщо ж вона цього не виконує, можна складати відповідні... Посилатись на відповідні документи й фіксувати такі факти... Ми знаємо, що навіть мерів міст штрафували за невживання української мови у публічному просторі. Тому, я думаю, що в межах законодавства ми такі речі також будемо робити", - підсумував посадовець.