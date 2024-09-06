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Марцинкив пригрозил мобилизацией за негабаритный мусор: детали

Пятница 06 сентября 2024 10:26
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Марцинкив пригрозил мобилизацией за негабаритный мусор: детали Крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать возле обычных отходов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил нарушителям, которые выбрасывают негабаритные отходы на мусорные площадки, мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир радио "Західний полюс".

Кому именно грозят мобилизационные меры

По словам Марцинкива, во вторник, 3 сентября, он со своей командой инспектировал улицы Бельведерскую, Тычины, частично - Карпатскую и Береговую.

"Этот микрорайон мы объезжали. Основной проблемный вопрос - это вывоз крупногабаритного мусора. С этим есть значительные проблемы", - отметил чиновник.

Он рассказал, что провел на этой неделе совещание и надеется, что совместными усилиями эта проблема решится.

"Еще хотел бы подчеркнуть, что у нас есть нарушители, которые приезжают целыми бусами выгружают (мусор, - Ред.). Хочу сказать, для них мы примем нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мероприятий", - подчеркнул мэр города.

Он объяснил, что такие меры могут быть применены для того, чтобы "люди поняли, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать просто так, целыми бусами или автомобилями подъезжать выбрасывать".

Глава Ивано-Франковска добавил, что место, где можно сдать мусор, есть, в частности, на улице Максимовича.

"Есть полигон. И строительный мусор должен все-таки не выбрасываться в места, где просто отходы обычные. Поэтому извините, но должны даже такие меры применять к нарушителям", - подытожил он.

Как в Украине могут штрафовать за мусор

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине штрафуют преимущественно за неуборку мусора, а не за то, что его выбросили.

Штрафы могут достигать 1700 гривен - в зависимости от того, кто не убирает (обычные граждане, чиновники или частные компании).

Читайте также, какие известные компании производят почти 25% мирового пластикового мусора.

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Ивано-Франковск Мобилизация в Украине
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