В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, потому что на улице "стало больше российского"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что с целью популяризации украинского языка в городе могут появиться так называемые "языковые инспекторы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского главы к своим подписчикам в Facebook.
О чем рассказал руководитель Ивано-Франковска
Начав обращение к гражданам с печальных новостей о потерях на войне и встречах с семьями павших защитников, Марцинкив перешел к другим важным для функционирования города вопросам.
"Был у меня в гостях Уполномоченный по защите государственного языка - господин Тарас Креминь. Рад лично встретиться. Это - человек, который защищает украинский язык", - рассказал чиновник.
Он признал, что это звучит несколько странно, но в нашей стране родной украинский язык, к сожалению, действительно иногда приходится защищать.
"Говорили много о популяризации украинского языка. У нас принята программа по популяризации, защите украинского языка... Много говорили о социальной рекламе. О других мерах, которые Ивано-Франковск планирует сейчас предпринимать для того, чтобы популяризировать украинский язык", - продолжил руководитель города.
Он добавил, что в Ивано-Франковске, вероятно, введут общественную инициативу - "языковые инспекторы".
"Более подробно при случае расскажу, когда уже будет реализована эта инициатива... Потому что, к сожалению, российского языка стало больше в городе Ивано-Франковске. И это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - подчеркнул Марцинкив.
Что известно об инициативах Марцинкива
Напомним, что это уже не первая оригинальная инициатива, которой Марцинкив делится с общественностью.
Например, недавно он пригрозил мобилизацией нарушителям, выбрасывающим негабаритные отходы на мусорные площадки.
По его мнению, такие меры могут быть применены для того, чтобы "люди поняли, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать просто так, целыми бусами или автомобилями".
А в конце 2022 года глава Ивано-Франковска посоветовал местным жителям перебраться на зиму в село - на фоне ухудшения ситуации с энергоснабжением.
Кроме того, Марцинкив неоднократно попадал в различные скандальные ситуации (в октябре 2023 года он даже заявлял, будто "если бы не Ивано-Франковск, Тернополь, Львов и другие регионы запада Украины - государства бы не было").
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.