В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, потому что на улице "стало больше российского"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что с целью популяризации украинского языка в городе могут появиться так называемые "языковые инспекторы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского главы к своим подписчикам в Facebook.

О чем рассказал руководитель Ивано-Франковска

Начав обращение к гражданам с печальных новостей о потерях на войне и встречах с семьями павших защитников, Марцинкив перешел к другим важным для функционирования города вопросам.

"Был у меня в гостях Уполномоченный по защите государственного языка - господин Тарас Креминь. Рад лично встретиться. Это - человек, который защищает украинский язык", - рассказал чиновник.

Он признал, что это звучит несколько странно, но в нашей стране родной украинский язык, к сожалению, действительно иногда приходится защищать.

"Говорили много о популяризации украинского языка. У нас принята программа по популяризации, защите украинского языка... Много говорили о социальной рекламе. О других мерах, которые Ивано-Франковск планирует сейчас предпринимать для того, чтобы популяризировать украинский язык", - продолжил руководитель города.

Он добавил, что в Ивано-Франковске, вероятно, введут общественную инициативу - "языковые инспекторы".

"Более подробно при случае расскажу, когда уже будет реализована эта инициатива... Потому что, к сожалению, российского языка стало больше в городе Ивано-Франковске. И это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - подчеркнул Марцинкив.