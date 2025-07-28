История человека, подарившего Украине гимн: как сложилась судьба Михаила Вербицкого

Михаил Вербицкий - композитор, написавший мелодию к главному символу украинской государственности - гимну "Ще не вмерла Украина". Но несмотря на национальное признание этого произведения, имя его автора часто остается без внимания.
Кем на самом деле был Вербицкий - один из создателей украинской идентичности, и как сложилась его судьба, рассказывает РБК-Украина.
Михаил Вербицкий родился в 1815 году в селе Яворник Русский (ныне территория Польши).
Воспитанник духовной семинарии и Лембергской (львовской) духовной академии, он посвятил свою жизнь не только музыке, но и служению церкви как священник УГКЦ.
Его музыкальное наследие насчитывает более 130 произведений, среди которых церковные песнопения, хоровые произведения, кантаты, театральная музыка.
Слова "Ще не вмерла Украина" написал поэт Павел Чубинский в 1862 году. Они мгновенно приобрели популярность, и вскоре Вербицкий написал музыку.
Впервые гимн исполнили в 1865 году в Перемышле. Мелодия соединила в себе народную эмоциональность и маршевую ритмику - именно это сделало ее узнаваемой и несокрушимой.
Вербицкий умер в нищете в 1870 году. При жизни он не получил признания как композитор общенационального масштаба.
Из-за политических преследований, раздробленности украинских земель и имперской цензуры его имя практически не звучало в публичном пространстве.
Даже после провозглашения Независимости о нем вспоминают редко. Гимн Украины знают все, а автора - единицы.
В 2005 году перезахоронили останки Вербицкого в городе Млыны (Польша), где он был похоронен.
В 2015 году к 200-летию со дня его рождения в Украине прошли памятные мероприятия. Но до сих пор его фигура не стала обязательной в школьных программах или национальном пантеоне выдающихся деятелей.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Институт национальной памяти, Википедия, Украинская Правда.