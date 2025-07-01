Неизвестный Нечуй-Левицкий: кем на самом деле был гений, который перевел Библию и давал пророчества Украине

Имя Ивана Нечуя-Левицкого знакомо каждому украинцу еще со школьной скамьи. Автор "Кайдашевой семьи", педагог, языковед - фигура, которую считают столпом украинской классики. Но за этой знакомой маской скрываются детали, которые до сих пор удивляют исследователей.

Какие страницы биографии Нечуя-Левицкого до сих пор были малоизвестными, рассказывает РБК-Украина.

Отшельничество и одиночество в конце жизни

В зрелые годы Иван Нечуй-Левицкий добровольно изолировал себя от общества. Поселившись в скромной киевской квартире, он избегал контактов, отказывался от гостей и редко выходил из дома.

Литературоведы предполагают, что это могло быть связано с психическим истощением или глубоким разочарованием в обществе, с которым он больше не мог найти общего языка.

Конфликт с украинской интеллигенцией

Несмотря на любовь к Украине и ее языку, Нечуй-Левицкий имел сложные отношения с современниками.

Он остро критиковал "псевдопатриотизм" некоторых деятелей и считал, что украинская литература превращается в декоративную. Поэтому он остался на маргинесе даже среди "своих".

Иван Нечуй-Левицкий (фото: Википедия)

Непонятное отношение к женщинам

Писатель так и не женился, в его личной жизни не хватало близости. В дневниках и переписке - ни одного намека на романтические отношения.

Некоторые исследователи видят в этом возможный след травм или асексуальности, которая тогда не обсуждалась вообще.

Собственноручно переводил Библию... и потом уничтожил текст

Нечуй-Левицкий в течение нескольких лет самостоятельно переводил части Библии на украинский язык.

Но вскоре после завершения работы - уничтожил рукопись. Причины остаются неизвестными.

Существует версия, что он не выдержал цензурного давления или разочаровался в собственном переводе.

Пророческая речь о будущем Украины

В сохранившихся письмах он писал о будущем независимой Украины, где "человек труда будет иметь голос, а не господа и чиновники".

Эти мысли, высказанные еще в 19 веке, звучат удивительно актуально и сегодня. Это свидетельствует о глубокой политической чувствительности художника, о которой мало упоминают в школьных учебниках.

Иван Нечуй-Левицкий (фото: Википедия)

Он презирал свою внешность

Нечуй-Левицкий имел сложный комплекс относительно внешности: считал себя непривлекательным, слишком худым и "слабым на вид".

Известно, что избегал фотографирования - сохранилось лишь несколько официальных снимков. Он писал, что "в этой скорлупе живет только мысль".

Это редкий пример в тогдашней украинской литературе самосознательного телесного стыда.

Против модернизма и Франко

Нечуй-Левицкий не воспринимал новейших литературных течений и даже публично критиковал Ивана Франко.

Он считал модернизм "неглубоким" и "показным", а слишком раздраженно относился к символистам. Поэтому его называли "ретроградом", и он терял авторитет у младшего поколения.

Писал языково-литературные инструкции

Иван Нечуй-Левицкий активно разрабатывал правила современного украинского языка еще до создания правописаний.

Его "Украинская грамматика для начальных школ" (1877) - фактически один из первых украиноязычных учебников.

Но интересно, что он был в конфликте с другими языковедами - в частности, с Павликом и Драгомановым - потому что продвигал "исконно народную" лексику, отвергая заимствования.

Считал, что писатель должен быть "невидимый"

В дневниковых записях он писал, что идеальный художник - это "голос из-за кулис", который не должен затмевать сюжет или персонажей.

Поэтому в своих произведениях избегал автобиографизма, даже когда темы были близки. Это ставит его в прямую оппозицию к тогдашнему европейскому писательскому "я-культу".

После смерти - в нищете и забвении

Умер Иван Нечуй-Левицкий в 1918 году в Киеве, в холодной квартире, почти забытый. Его тело долго не могли похоронить из-за хаоса освободительной борьбы и смены власти.

Лишь со временем, когда Грушевский добился достойного захоронения на Байковом кладбище, о нем снова вспомнили как о классике. Но прижизненной славы и изобилия он так и не получил.