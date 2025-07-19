Запрещенный историк: почему власть СССР десятилетиями преследовала Грушевского

Михаил Грушевский - одна из самых влиятельных фигур украинской истории. Его научные труды формировали национальное самосознание и подчеркивали автономность украинской истории. Именно поэтому в советские времена его имя стало опасным.

Почему советская власть десятилетиями стирала Грушевского из учебников, и чем он ей так мешал, рассказывает РБК-Украина .

Кто такой Михаил Грушевский

Михаил Грушевский - выдающийся украинский историк и политический деятель, автор фундаментальной многотомной "Истории Украины-Руси" и председатель Центральной Рады УНР.

Его научное наследие стало основой формирования украинской национальной идентичности, ведь он первым последовательно и аргументированно доказывал, что история Украины является самостоятельной и не зависит от истории России.

Именно эта позиция стала главной причиной того, почему его имя и труды были запрещены в СССР.

Чем Грушевский противоречил советской идеологии

Советская власть строила собственную историческую концепцию на тезисе о "триедином народе" - русских, украинцев и белорусов, которые якобы имели общее происхождение. Исторические исследования Грушевского прямо противоречили этой доктрине.

Он утверждал, что Киевская Русь является украинским наследием, а не истоком российской государственности, что украинский народ имеет тысячелетнюю традицию автономного развития и политической культуры, и что Российская империя уничтожила эту преемственность.

Памятник Грушевскому (фото: history.org.ua)

Почему СССР боялся его исторических трудов

Грушевский не только писал "неправильную" историю с точки зрения СССР - он также был активным творцом украинской государственности. Его участие в создании УНР воспринималось советской властью как опасный прецедент: это был интеллектуал, который не просто мечтал, а действовал.

Поэтому его объявили "буржуазным националистом" и врагом революции. Его труды называли идеологически вредными, а само имя стало нежелательным в публичном пространстве.

Как советская власть стирала его из истории

Все произведения Грушевского были изъяты из библиотек. В школьных и университетских учебниках его имя игнорировалось или упоминалось с критикой.

Историков, которые осмеливались цитировать или поддерживать его идеи - преследовали. Таким образом, СССР не просто стирал одну фигуру - он пытался уничтожить целую интеллектуальную традицию украинского исторического мышления, которая угрожала имперскому нарративу.

Мурал с Грушевским (фото: kubg.edu.ua)

Реабилитация и возвращение в украинскую национальную память

Только после обретения независимости Украины в 1991 году фигуру Михаила Грушевского вернули в публичную жизнь.

Его труды начали переиздавать, улицы и учреждения назвали в его честь, а его портрет появился на купюре в 50 гривен.

Грушевский стал символом украинского исторического самоутверждения - доказательством того, что правду о нации можно временно скрыть, но невозможно уничтожить.