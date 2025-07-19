ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Запрещенный историк: почему власть СССР десятилетиями преследовала Грушевского

Суббота 19 июля 2025 17:00
UA EN RU
Запрещенный историк: почему власть СССР десятилетиями преследовала Грушевского Почему в советские времена преследовали Грушевского и пытались стереть его из истории (фото: kobzar.in.ua)
Автор: Анна Шиканова

Михаил Грушевский - одна из самых влиятельных фигур украинской истории. Его научные труды формировали национальное самосознание и подчеркивали автономность украинской истории. Именно поэтому в советские времена его имя стало опасным.

Почему советская власть десятилетиями стирала Грушевского из учебников, и чем он ей так мешал, рассказывает РБК-Украина.

Кто такой Михаил Грушевский

Михаил Грушевский - выдающийся украинский историк и политический деятель, автор фундаментальной многотомной "Истории Украины-Руси" и председатель Центральной Рады УНР.

Его научное наследие стало основой формирования украинской национальной идентичности, ведь он первым последовательно и аргументированно доказывал, что история Украины является самостоятельной и не зависит от истории России.

Именно эта позиция стала главной причиной того, почему его имя и труды были запрещены в СССР.

Чем Грушевский противоречил советской идеологии

Советская власть строила собственную историческую концепцию на тезисе о "триедином народе" - русских, украинцев и белорусов, которые якобы имели общее происхождение. Исторические исследования Грушевского прямо противоречили этой доктрине.

Он утверждал, что Киевская Русь является украинским наследием, а не истоком российской государственности, что украинский народ имеет тысячелетнюю традицию автономного развития и политической культуры, и что Российская империя уничтожила эту преемственность.

Запрещенный историк: почему власть СССР десятилетиями преследовала Грушевского

Памятник Грушевскому (фото: history.org.ua)

Почему СССР боялся его исторических трудов

Грушевский не только писал "неправильную" историю с точки зрения СССР - он также был активным творцом украинской государственности. Его участие в создании УНР воспринималось советской властью как опасный прецедент: это был интеллектуал, который не просто мечтал, а действовал.

Поэтому его объявили "буржуазным националистом" и врагом революции. Его труды называли идеологически вредными, а само имя стало нежелательным в публичном пространстве.

Как советская власть стирала его из истории

Все произведения Грушевского были изъяты из библиотек. В школьных и университетских учебниках его имя игнорировалось или упоминалось с критикой.

Историков, которые осмеливались цитировать или поддерживать его идеи - преследовали. Таким образом, СССР не просто стирал одну фигуру - он пытался уничтожить целую интеллектуальную традицию украинского исторического мышления, которая угрожала имперскому нарративу.

Запрещенный историк: почему власть СССР десятилетиями преследовала Грушевского

Мурал с Грушевским (фото: kubg.edu.ua)

Реабилитация и возвращение в украинскую национальную память

Только после обретения независимости Украины в 1991 году фигуру Михаила Грушевского вернули в публичную жизнь.

Его труды начали переиздавать, улицы и учреждения назвали в его честь, а его портрет появился на купюре в 50 гривен.

Грушевский стал символом украинского исторического самоутверждения - доказательством того, что правду о нации можно временно скрыть, но невозможно уничтожить.

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, Энциклопедия истории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Историк История Украины
Новости
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе