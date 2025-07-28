Історія людини, що подарувала Україні гімн: як склалася доля Михайла Вербицького

Михайло Вербицький - композитор, який написав мелодію до головного символу української державності - гімну "Ще не вмерла Україна". Та попри національне визнання цього твору, ім’я його автора часто залишається поза увагою.
Ким насправді був Вербицький - один із творців української ідентичності, та як склалася його доля, розповідає РБК-Україна.
Михайло Вербицький народився 1815 року в селі Явірник Руський (нині територія Польщі).
Вихованець духовної семінарії та Лемберзької (львівської) духовної академії, він присвятив своє життя не лише музиці, а й служінню церкві як священник УГКЦ.
Його музична спадщина налічує понад 130 творів, серед яких церковні піснеспіви, хорові твори, кантати, театральна музика.
Слова "Ще не вмерла Україна" написав поет Павло Чубинський у 1862 році. Вони миттєво набули популярності, й невдовзі Вербицький написав музику.
Вперше гімн виконали у 1865 році у Перемишлі. Мелодія поєднала в собі народну емоційність і маршову ритміку - саме це зробило її впізнаваною і незламною.
Вербицький помер у злиднях 1870 року. За життя він не здобув визнання як композитор загальнонаціонального масштабу.
Через політичні переслідування, роздробленість українських земель та імперську цензуру його ім’я практично не звучало в публічному просторі.
Навіть після проголошення Незалежності про нього згадують рідко. Гімн України знають усі, а автора - одиниці.
У 2005 році перепоховали останки Вербицького в місті Млини (Польща), де він був похований.
У 2015 році до 200-річчя з дня його народження в Україні пройшли пам’ятні заходи. Але досі його постать не стала обов’язковою в шкільних програмах чи національному пантеоні видатних діячів.
Вас також може зацікавити:
Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Інститут національної пам'яті, Вікіпедія, Українська Правда.