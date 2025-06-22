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Не только "золото": Лузан собрала впечатляющую коллекцию наград Евро-2025 по гребле на каноэ

Рачице, Воскресенье 22 июня 2025 16:00
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Не только "золото": Лузан собрала впечатляющую коллекцию наград Евро-2025 по гребле на каноэ Фото: Людмила Лузан завоевала четыре медали на ЧЕ (Федерация каноэ Украины)
Автор: Андрей Костенко

Результативным для украинки Людмилы Лузан получился чемпионат Европы-2025 по гребле на каноэ в чешском Рачице. Титулованная спортсменка возвращается домой с четырьмя наградами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию каноэ.

"Золото" на 500-метровке

Главный успех Людмилы - триумф в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 метров. Это была первая золотая медаль для Украины на нынешнем Евро и четвертый континентальный титул в карьере спортсменки.

В финале 28-летняя олимпийская призерка с Полтавщины оставила позади венгерку Реку Опавски и испанку Марию Корберу. Лузан с первых метров захватила лидерство и уверенно удерживала его до финиша.

Это "золото" стало вторым титулом чемпионки Европы в этой дисциплине для Лузан (первый был в 2021-м) и ее четвертым в целом на континентальных первенствах.

Серебряный хет-трик

Кроме "золота", Людмила получила на Евро-2025 три серебряные медали.

В другом индивидуальном старте она финишировала второй в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

А кроме того, завоевала два "серебра" в каноэ-двойках в паре с Ириной Федорив. Украинский экипаж финишировал вслед за лидерами на дистанциях 200 и 500 метров.

Кто такая Людмила Лузан

28-летняя уроженка Ивано-Франковска, на соревнованиях представляет Полтавскую область.

Трехкратный призер Олимпиад: "серебро" в каноэ-двойке (Токио-2020, Париж-2024), "бронза" в каноэ-одиночке (Токио-2020).

Четырехкратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр.

Ранее сообщили, что заявила Ярослава Магучих после двух подряд поражений на этапах Бриллиантовой лиги.

Также читайте, как гимнастка Онофрийчук выиграла историческое "золото" для Украины на Евро-2025.

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