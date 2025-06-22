Не только "золото": Лузан собрала впечатляющую коллекцию наград Евро-2025 по гребле на каноэ
Результативным для украинки Людмилы Лузан получился чемпионат Европы-2025 по гребле на каноэ в чешском Рачице. Титулованная спортсменка возвращается домой с четырьмя наградами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию каноэ.
"Золото" на 500-метровке
Главный успех Людмилы - триумф в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 метров. Это была первая золотая медаль для Украины на нынешнем Евро и четвертый континентальный титул в карьере спортсменки.
В финале 28-летняя олимпийская призерка с Полтавщины оставила позади венгерку Реку Опавски и испанку Марию Корберу. Лузан с первых метров захватила лидерство и уверенно удерживала его до финиша.
Это "золото" стало вторым титулом чемпионки Европы в этой дисциплине для Лузан (первый был в 2021-м) и ее четвертым в целом на континентальных первенствах.
Серебряный хет-трик
Кроме "золота", Людмила получила на Евро-2025 три серебряные медали.
В другом индивидуальном старте она финишировала второй в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
А кроме того, завоевала два "серебра" в каноэ-двойках в паре с Ириной Федорив. Украинский экипаж финишировал вслед за лидерами на дистанциях 200 и 500 метров.
Кто такая Людмила Лузан
28-летняя уроженка Ивано-Франковска, на соревнованиях представляет Полтавскую область.
Трехкратный призер Олимпиад: "серебро" в каноэ-двойке (Токио-2020, Париж-2024), "бронза" в каноэ-одиночке (Токио-2020).
Четырехкратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр.
Ранее сообщили, что заявила Ярослава Магучих после двух подряд поражений на этапах Бриллиантовой лиги.
Также читайте, как гимнастка Онофрийчук выиграла историческое "золото" для Украины на Евро-2025.