Израиль мог впервые отразить воздушную атаку лазерным оружием, - СМИ

После серии атак со стороны "Хезболлы" появились предположения, что Армия обороны Израиля могла впервые применить в бою лазерную систему противовоздушной обороны Iron Beam.

"Израиль, возможно, достиг нового переломного момента в противовоздушной обороне, применив высокоэнергетический лазер Iron Beam против реальных угроз", - пишут авторы материала.

Речь идет о перехвате ракет и беспилотников во время последних атак "Хезболлы" с территории Ливана. Официально израильская сторона не подтверждала использование именно лазерного комплекса, однако в декабре прошлого года Министерство обороны Израиля сообщало о передаче первой системы в состав ПВО.

В своих сводках Армия обороны Израиля заявила о перехвате части снарядов, выпущенных из Ливана. Остальные объекты, согласно устоявшейся практике, были допущены к падению в открытой местности после оценки траектории и потенциальной угрозы для населенных пунктов и критической инфраструктуры.

Почему израиль молчит об использовании этого оружия

Дискуссию о возможном использовании лазера активизировали видеозаписи ночных перехватов, которые распространились в сети.

Некоторые СМИ связали как минимум один из таких эпизодов с системой, известной также под названием "Ор Эйтан", которую ассоциируют с Iron Beam. При этом никакого официального заявления с прямым подтверждением от израильских военных обнародовано не было.

В то же время, как отметили в издании, Израиль имеет объективные причины не раскрывать деталей относительно новой технологии. Публичное подтверждение эффективной дальности, времени удержания луча на цели, погодных ограничений или расположения батарей могло бы предоставить противнику важную информацию об уязвимости системы. В условиях эскалации такая сдержанность соответствует военной логике.

Что известно об Iron Beam

Iron Beam разработан израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems как часть многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он должен дополнять уже имеющиеся комплексы - Iron Dome, David's Sling и Arrow.

Речь идет не о замене ракетных перехватчиков, а о создании дополнительного слоя защиты, способного работать в рамках единого цикла управления боем.

Ключевая идея комплекса - изменить соотношение "стоимости и глубины состава" между нападающим и защитником. Если ракеты или дроны стоят относительно недорого, то перехватчики могут исчисляться десятками тысяч долларов за единицу.

Техническая составляющая

Лазерная система, напротив, использует электрическую энергию, что существенно снижает предельную стоимость одного "выстрела". Таким образом, в случае массированных атак система может уменьшить нагрузку на ракетные запасы и логистику.

По данным в открытых источниках, эффективная дальность Iron Beam составляет примерно от 7 до 10 км. Этот показатель определяет площадь покрытия: чем больше радиус, тем больше защищенная территория.

В то же время, как отметили авторы материала, лазерная технология имеет естественные ограничения - эффективность снижается в условиях дождя, густой облачности, тумана или пыли.

Принцип поражения заключается в подаче сфокусированной энергии на уязвимую точку объекта в течение нескольких секунд. В случае ракет или минометных боеприпасов это может привести к разрушению корпуса или дестабилизации полета.

Для беспилотников лазер способен повредить сенсоры, системы управления или вызвать воспламенение элементов конструкции. Эффективность зависит от точности наведения и стабильности луча.

Почему это важно?

Аналитики обратили внимание, что характер ночных перехватов частично соответствует модели применения направленной энергии. Сам луч обычно невидим невооруженным глазом, а наблюдатели видят лишь короткие вспышки в момент разрушения цели.

В то же время эксперты предостерегли, что подобные визуальные эффекты могут создавать и традиционные системы ПВО.

Однако, если информация о боевом применении подтвердится, это станет одним из первых случаев использования высокоэнергетической лазерной системы мощностью около 100 кВт в рамках национальной многоуровневой ПВО.

Это повлияет на международные оборонные программы - от Европы до Индо-Тихоокеанского региона - где активно ищут эффективные способы противодействия роям дронов и массированным ракетным ударам.

Отметим, что пока же речь идет о правдоподобной гипотезе, подкрепленной косвенными признаками и сообщениями СМИ, но не подтвержденной детальным официальным заявлением со стороны израильского оборонного ведомства.

