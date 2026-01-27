"Исторический день". ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших, - Виткофф

"Вчера был исторический день. Последнего заложника, оставшегося в Газе, офицера Рана Гвили, вернули домой к его семье в Израиль. Он вышел 7 октября, чтобы спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы покоиться с миром в Израиле", - заявил Уиткофф.

Он также отметил, что теперь все 20 заложников и тела всех 28 погибших пленных израильтян в Газе вернулись к своим семьям.

"Это закрывает болезненный раздел и прокладывает путь к новому будущему, которое может быть определено миром, а не войной, и процветанием, а не разрушением. Это новый день на Ближнем Востоке, и президент (США Дональд - ред.) Трамп, я и вся команда привержены устойчивому миру и процветанию региона", - добавил Уиткофф.

Что предшествовало

Напомним, в конце сентября США представили 20-пунктный мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий по согласию сторон, поэтапный отвод израильских войск и полное возвращение всех заложников.

Освобождение всех пленных и передача всех тел погибших позволяют Соединенным Штатам и партнерам перейти к следующему этапу мирного плана.

Напомним, что во время форума в Давосе зять президента США Джаред Кушнер показал видение будущей Газы - с новыми жилыми кварталами, технологической инфраструктурой и курортами.

Параллельно с экономическими планами, Вашингтон продвигает 20-пунктный политический план. Бывший чиновник Палестинской автономии Али Шаат, который должен управлять анклавом, через видеосвязь объявил об открытии ключевой границы.