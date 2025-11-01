ua en ru
Историческое решение: российский Ан-124, застрявший в Канаде, могут передать Украине

Канада, Суббота 01 ноября 2025 03:46
Историческое решение: российский Ан-124, застрявший в Канаде, могут передать Украине Иллюстративное фото: российский грузовой самолет Ан-124 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Канада подала в суд, чтобы конфисковать российский грузовой самолет Ан-124, который с 2022 года стоит в Торонто, и в случае победы планирует передать его Украине как символ наказания агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Если суд примет решение в пользу правительства, самолет будет передан Украине как символ ответственности за развязанную Россией войну.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что судебный иск уже подан против владельца самолета - компании Volga-Dnepr Group, которая находится под санкциями. По ее словам, передача Ан-124 станет "мощным символом справедливости" и поможет компенсировать потери Украины, ведь в начале полномасштабного вторжения Россия уничтожила часть украинских самолетов "Антонов".

"Этот самолет станет напоминанием, что те, кто помогает России вести войну, будут нести последствия. А Украина не останется наедине с восстановлением", - подчеркнула Ананд во время пресс-конференции на полях саммита министров энергетики и окружающей среды G7 в Торонто.

Ан-124 - один из крупнейших транспортных самолетов в мире, способный перевозить до 150 тонн грузов. Канадские власти отметили, что Россия могла использовать его для военных поставок, поэтому самолет оставался запрещенным к вылету.

В то же время правительство Канады планирует ускорить выделение последних 10 миллионов канадских долларов из обещанного пакета в 70 млн для восстановления украинских энергосетей, поврежденных в результате российских атак.

Канада также рассматривает различные правовые пути, чтобы как можно скорее передать конфискованный самолет Украине - кроме судебного решения, не исключают и законодательный механизм.

"Россия варварски атакует гражданских, детсады, больницы, энергетическую инфраструктуру. Мы не можем стоять в стороне", - заявила министр.

Если суд удовлетворит иск, Ан-124 станет первым крупным активом российского происхождения, официально переданным Украине Канадой.

