Історичне рішення: російський Ан-124, що застряг у Канаді, можуть передати Україні

Якщо суд ухвалить рішення на користь уряду, літак буде передано Україні як символ відповідальності за розв’язану Росією війну.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що судовий позов уже подано проти власника літака — компанії Volga-Dnepr Group, яка перебуває під санкціями. За її словами, передача Ан-124 стане «потужним символом справедливості» та допоможе компенсувати втрати України, адже на початку повномасштабного вторгнення Росія знищила частину українських літаків “Антонов”.

"Цей літак стане нагадуванням, що ті, хто допомагає Росії вести війну, нестимуть наслідки. А Україна не залишиться наодинці з відбудовою», — підкреслила Ананд під час пресконференції на полях саміту міністрів енергетики та довкілля G7 у Торонто.

Ан-124 — один із найбільших транспортних літаків у світі, здатний перевозити до 150 тонн вантажів. Канадська влада зазначила, що Росія могла використовувати його для військових постачань, тому літак залишався забороненим до вильоту.

Водночас уряд Канади планує прискорити виділення останніх 10 мільйонів канадських доларів із обіцяного пакета у 70 млн для відновлення українських енергомереж, пошкоджених внаслідок російських атак.

Канада також розглядає різні правові шляхи, щоб якомога швидше передати конфіскований літак Україні — окрім судового рішення, не виключають і законодавчий механізм.

"Росія варварськи атакує цивільних, дитсадки, лікарні, енергетичну інфраструктуру. Ми не можемо стояти осторонь», — заявила міністерка.

Якщо суд задовольнить позов, Ан-124 стане першим великим активом російського походження, офіційно переданим Україні Канадою.