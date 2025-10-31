Киев получит помощь от Канады для ремонта газовой инфраструктуры
Канада ускорила перечисление финансовой помощи, направленной на восстановление украинской энергетики, чтобы укрепить систему перед зимними холодами и новыми атаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правительства Канады.
Правительство Канады досрочно направило Украине дополнительное финансирование для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов.
Министр иностранных дел Анита Ананд объявила о решении ускорить выплату последней части взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.
Из этой суммы 10 миллионов долларов были переведены раньше запланированного срока. Средства направлены на ремонт критических объектов и подготовку системы энергоснабжения к зимнему периоду.
Помощь для Харьковской области
Особое внимание уделено Харьковскому региону, где в результате массированных атак значительно повреждена газотранспортная инфраструктура.
По словам Ананд, Секретариат Энергетического сообщества уже выделил 50 миллионов долларов из общего взноса Канады на закупку и поставку компрессоров природного газа.
Это оборудование позволит ускорить восстановительные работы и стабилизировать подачу энергии в регионе.
Поддержка на фоне новых атак
"С наступлением зимы и очередными атаками России на важные объекты гражданской инфраструктуры потребность в энергетической поддержке становится насущной. В ответ на это Канада ускоряет усилия по восстановлению критически важных энергетических систем Украины и поддержке украинцев в самые суровые месяцы, которые предстоят", – заявила Ананд.
Канада остается одним из ключевых партнеров Украины в вопросах энергетической безопасности. Дополнительное финансирование призвано не только восстановить поврежденные объекты, но и укрепить устойчивость энергетического сектора перед возможными новыми обстрелами.
Напоминаем, что Канада отказалась от передачи Украине восстановленных бронетранспортеров и расторгла действующий контракт с подрядчиком. Об этом сообщил министр обороны Дэвид Макгинти, уточнив, что почти два года назад Минобороны передало компании Armatec Survivability в Дорчестере 25 списанных машин для ремонта и модернизации.
Отметим, что Европейский союз приближается к принятию политического решения об использовании замороженных российских активов, а Великобритания и Канада подтвердили готовность к скоординированным действиям в этом направлении.