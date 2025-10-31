ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Киев получит помощь от Канады для ремонта газовой инфраструктуры

Канада, Пятница 31 октября 2025 23:55
UA EN RU
Киев получит помощь от Канады для ремонта газовой инфраструктуры Иллюстративное фото: Киев получит помощь от Канады для ремонта газовой инфраструктуры (flickr by Sanjin Avdicevic)
Автор: Никончук Анастасия

Канада ускорила перечисление финансовой помощи, направленной на восстановление украинской энергетики, чтобы укрепить систему перед зимними холодами и новыми атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правительства Канады.

Правительство Канады досрочно направило Украине дополнительное финансирование для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов.

Министр иностранных дел Анита Ананд объявила о решении ускорить выплату последней части взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

Из этой суммы 10 миллионов долларов были переведены раньше запланированного срока. Средства направлены на ремонт критических объектов и подготовку системы энергоснабжения к зимнему периоду.

Помощь для Харьковской области

Особое внимание уделено Харьковскому региону, где в результате массированных атак значительно повреждена газотранспортная инфраструктура.

По словам Ананд, Секретариат Энергетического сообщества уже выделил 50 миллионов долларов из общего взноса Канады на закупку и поставку компрессоров природного газа.

Это оборудование позволит ускорить восстановительные работы и стабилизировать подачу энергии в регионе.

Поддержка на фоне новых атак

"С наступлением зимы и очередными атаками России на важные объекты гражданской инфраструктуры потребность в энергетической поддержке становится насущной. В ответ на это Канада ускоряет усилия по восстановлению критически важных энергетических систем Украины и поддержке украинцев в самые суровые месяцы, которые предстоят", – заявила Ананд.

Канада остается одним из ключевых партнеров Украины в вопросах энергетической безопасности. Дополнительное финансирование призвано не только восстановить поврежденные объекты, но и укрепить устойчивость энергетического сектора перед возможными новыми обстрелами.

Напоминаем, что Канада отказалась от передачи Украине восстановленных бронетранспортеров и расторгла действующий контракт с подрядчиком. Об этом сообщил министр обороны Дэвид Макгинти, уточнив, что почти два года назад Минобороны передало компании Armatec Survivability в Дорчестере 25 списанных машин для ремонта и модернизации.

Отметим, что Европейский союз приближается к принятию политического решения об использовании замороженных российских активов, а Великобритания и Канада подтвердили готовность к скоординированным действиям в этом направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Канада Энергетики
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине