Историческое решение. Гаага выдала ордер на арест Путина: что ждет диктатора

Ордер на Путина

Как говорится в пресс-релизе МУС, выданы ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Предварительное решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Владимир Путин… предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Суд утверждает, что преступления совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, и есть разумные основания полагать, что российский президент несет за это индивидуальную уголовную ответственность. В том числе потому, что не способен обеспечить должный контроль над людьми, которые совершали похищения.

Львова-Белова, по мнению суда, тоже несет уголовную ответственность за эти преступления, совершив их лично или вместе с другими лицами. Отметим, ранее она сама говорила об "усыновлении" мальчика из Мариуполя, а в феврале благодарила за это Путина.

МУС также указывает, что в рамках безопасности расследования ордера должны быть секретными. Тем не менее во внимание принято то, что разглашение такой информации может предотвратить дальнейшую депортацию украинских детей.

Примечательно, что ордер выдали в преддверии визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Где он, как ожидается, может призвать Путина вывести войска из Украины и завершить войну.

Что означает этот ордер?

Генеральный прокурор Андрей Костин объясняет, что теперь Путина могут арестовать за пределами Российской Федерации и передать в суд. По его словам, российский диктатор находится в официальном статусе подозреваемого.

"Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости", - добавил Костин.

Он также отметил, что на сегодня известно о депортации более 16 000 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно выше.

Путина могут задержать в любой стране?

Нет, поскольку решение Международного уголовного суда обязательно к выполнению в тех странах, которые ратифицировали Римский статут. На сегодня это почти вся Европа, Канада, Мексика, страны Южной Америки и большая часть африканских стран.

На фото ниже зеленым отмечены страны, которые ратифицировали статут; желтым - подписали, но не ратифицировали; оранжевым - ратифицировали, но отозвали подписи; красным - не подписали и не ратифицировали.

Фото: страны, где в теории могут задержать Путина, помечены зеленым (wikimedia.org)

Таким образом, для Путина остаются открытыми Беларусь, Турция, Китай, Иран, почти все страны Ближнего Востока, южной и юго-восточной Азии. Примечательно, что США в 2002 году отозвали свою подпись под Римским статутом.

Реакции из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ордер на арест Путина не имеет значения.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - отметила она.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, на которую также выдан ордер, назвала решение МУС "оценкой помощи детям, которых не оставляют в зоне боевых действий". А члены Совета Федерации РФ уже предлагают выдать "ордеры на арест" всех судей МУС. Кроме того, они подчеркивают, что юрисдикцию этого суда не признает не только Россия, но и ряд других стран-членов Совета безопасности ООН.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост с эмодзи туалетной бумаги и заявил, что "нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не признает юрисдикцию этого суда, а также считает неприемлемой саму постановку вопроса.

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение МУС.

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственным похищением украинских детей", - написал он в Twitter.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира. А спикер Верховной рады Руслан Стефанчук добавил, что российского президента арест ждет везде "за пределами его бункера".

Историческая новость для Украины

Глава комитета Рады Денис Маслов в комментарии РБК-Украина заявил, что это историческая новость в сфере международной дипломатии.

"Это международное правосудие в действии. А угрожает это тем, что в 123 странах, которые ратифицировали Римский статут, Путин и то другое лицо, которое является обмудсменом по делам о правах детей, они будут задержаны и доставлены в Гаагу, в Международный уголовный суд", - сказал он.

По его словам, иммунитет больше не распространяется на Путина, поскольку речь идет о военных преступлениях.

"Иммунитет глав держав, правительств, министров иностранных дел не распространяется в вопросах военных преступлений, которые расследует МКС. Поэтому иммунитет Путина тут действовать не будет", - отметил нардеп.

Также Украина может рассчитывать на то, что вскоре относительно Путина выдадут и другие ордера, касающиеся остальных преступлений.

"Это действительно историческая новость и это действительно делигитимизация Путина по миру и, в конце концов, в середине страны тоже начнутся процессы. И мы получим ордеры по другим преступлениям и по другим лицам тоже. 123 страны, которые ратифицировали Римский устав, если он там появится, его задержат и доставят в Гаагу", - отметил Маслов.

Ордер на Путина - это только начало

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии РБК-Украина заявил, что выдача ордера - это лишь начало, поскольку в дальнейшем Путину и всем, кто к этому причастен, придется ответить и за преступления агрессии, геноцида и преступления против человечности.

"Решение МКС означает, что цивилизованный мир просыпается, доктрина международного права восстанавливает свою силу, а международным преступникам нет места на карте цивилизованного мира. Это лишь первый, но мощный юридический удар, который мир наносит обидчикам мир и спокойную жизнь", - отметил Смирнов.

Что касается иммунитета, по словам Смирнова, само его наличие не избавляет от ответственности за преступления. Подобные решения уже принимались относительно действующих президентов.

"Это касалось президента Судана Омара Башира и Муаммара Каддафи. И тогда тоже МУС выдавал ордера на аресты. Несмотря на иммунитеты. В данном конкретном случае мне сложно назвать это решение беспрецедентным, вместе с тем мы его приветствуем и считаем это логическим шагом, правильным шагом. Никакой персональный иммунитет не может быть гарантией для преступников, чтоб избежать преступления, которые они совершают", - добавил он.

Есть ли успешные прецеденты?

В мировой практике немного успешных примеров из-за того самого иммунитета, который защищает их от правосудия других стран. На сегодня единственным по-настоящему успешным кейсом является осуждение бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.

Его обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в период гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне в 1991-2002 годах. Приговор выносил специально созданный трибунал на основе соглашения между ООН и властями Сьерра-Леоне. Ордер на арест Тейлора выдали в 2003 году, но попал он в Гаагу только в 2006-м. К тому времени он потерял власть и скрывался в Нигерии. В итоге судебный процесс длился шесть лет.

В 2008 году МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинениям в геноциде. Однако тот еще в течение 11 лет оставался во главе страны и и даже время от времени ездил за границу. После свержения в 2019-ом он находится в суданской тюрьме и его не выдают Гааге.

В июне 2011 года был выдан ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. В то время в стране шла гражданская война между его сторонниками и оппозицией. Каддафи не попал на скамью подсудимых, так как в октябре 2011-го был пойман и казнен повстанцами.