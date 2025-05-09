Историческое назначение. Ватикан объявил дату официального вступления Льва XIV на престол

Папа Лев XIV будет официально инсталлирован на Папу Римского во время мессы 18 мая. А уже 21 мая он проведет свою первую общую аудиенцию.

По данным Ватикана, Лев уже попросил всех руководителей ватиканских офисов, которые технически потеряли работу после смерти Папы Франциска, вернуться к работе до дальнейшего сообщения.

Он отметил, что хочет уделить время "размышлениям, молитве и диалогу", прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения относительно их окончательного утверждения.

"Вы позвали меня нести этот крест и быть благословенным этой миссией, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, чтобы вы шли со мной, пока мы продолжаем как церковь, как община, как друзья Иисуса, как верующие, чтобы провозглашать добрую весть, провозглашать Евангелие", - добавил он.