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Вертоліт NASA зробить перший політ на Марсі: коли це відбудеться

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 березня 2021 10:39
Вертоліт NASA зробить перший політ на Марсі: коли це відбудеться Фото: вертоліт (nasa gov)
Автор: Анастасія Рокитна

Перший випробувальний політ вертольота Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, відбудеться не раніше 8 квітня. Як планується, цей політ триватиме близько 30 секунд.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

За словами керівника польотами Ingenuity Говарда Грипа, висота першого польоту становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.

Для цього вже знайшли відповідний плаский злітно-посадковий майданчик. У найближчі дні до нього повинен буде під'їхати марсохід, з якого спуститься вертоліт.

Цей апарат упродовж доби повинен буде зарядитися за допомогою своєї сонячної панелі. Під час польотів на Марсі він буде здійснювати аерофотозйомку місцевості навколо марсохода.

Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Так заявив Ілон Маск.

Зазначимо, марсохід Perseverance відправив NASA перше відео посадки. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance.

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