Вертоліт NASA зробить перший політ на Марсі: коли це відбудеться

Перший випробувальний політ вертольота Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, відбудеться не раніше 8 квітня. Як планується, цей політ триватиме близько 30 секунд.

За словами керівника польотами Ingenuity Говарда Грипа, висота першого польоту становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.

Для цього вже знайшли відповідний плаский злітно-посадковий майданчик. У найближчі дні до нього повинен буде під'їхати марсохід, з якого спуститься вертоліт.

Цей апарат упродовж доби повинен буде зарядитися за допомогою своєї сонячної панелі. Під час польотів на Марсі він буде здійснювати аерофотозйомку місцевості навколо марсохода.

Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.