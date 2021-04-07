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У NASA сказали, коли вертоліт здійснить перший політ на Марсі

Новость на русском → Марс, Середа 07 квітня 2021 05:11
У NASA сказали, коли вертоліт здійснить перший політ на Марсі Фото вертоліт Ingenuity (nasa.gov)
Автор: Даша Харченко

У космічному агентстві NASA розраховують після неділі, 11 квітня, здійснити політ вертольота Ingenuity на Марсі. Це буде перший політ на Червоній планеті.

Про це повідомляється на сайті NASA.

4 квітня вертоліт NASA Ingenuity спустився на поверхню Червоної планети з марсоходу Perseverance. Таким чином, він пережив першу холодну ніч на Марсі самостійно. У NASA наголосили, що це стало важливою віхою, оскільки на Марсі температура повітря може опускатися до -90 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, що вертоліт Ingenuity становить 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.

Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.

Марсохід, який висадився в кратері Езер, буде шукати сліди життя.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії Inspiration4, яка до кінця 2021 року має відправитися на орбіту. На борту космічного корабля Dragon будуть перебувати четверо членів екіпажу.

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