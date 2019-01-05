"Історична справедливість": в мережі яскраво відреагували на отримання Томосу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У мережі справжнє свято

Отримання Томосу про автокефалію стало причиною яскравих коментарів з боку користувачів мережі, які назвали цю перемогу "історичною справедливістю". Відповідні посади вони розмістили на своїй сторінці в Facebook.

"Сталося! Томос про автокефалію підписано Вселенським Патріархом Варфоломієм у присутності президента України Петра Порошенка. Перед цим Томос був зачитаний грецькою мовою. Офіційний переклад – дуже скоро. Жодна зі страшилок-фейків не виправдалася", - сказав директор Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Ростислав Павленко.

Скріншот поста (facebook.com/rostyslav.pavlenko)

"Томос підписано. Бережи Боже українців і президента", - сказав Настоятель Помісної церкви України Олександр Дедюхін.

Скріншот посту (facebook.com/strierej)

"Томос підписано. Вперше за 333 року Україна отримала незалежну Православну церкву, яку визнає Православний світ. Духовний Московський Третій Рим знищено остаточно", - уточнив політолог Віктор Таран.

Скріншот поста (facebook.com/victor.taran)

"Томос підписано! Акт духовної незалежності України. Історична справедливість. Слава Богу за це. Спасибі Патріархові Філарету і президенту Петру Порошенку за те, що вони зробили можливим здобуття волі українською церквою після 333 років московського ярма", - сказав парламентарій Володимир Ар'єв.

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.ariev)

"Молимося разом у Патріаршому соборі св. Георгія. У нас в руках Томос", - сказав Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Скріншот поста (facebook.com/skubiv)

"А ось і головний подарунок мені не День Народження. Томос підписано", - уточнив волонтер Мирослав Гай.

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Як відомо, Об'єднавчий собор пройшов 15 грудня в Софійському соборі. На зборах представників церков та священнослужителів Константинопольського патріархату було оголошено про створення нової помісної церкви в Україні. Також був обраний глава нової церкви і затверджено її статут. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко). Саме він повинен отримати томос про автокефалію для України 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.