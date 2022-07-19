Використання Україною HIMARS проти Росії викликає захоплення у США, - Маркарова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в США Оксани Маркарової виданню " Радіо Свобода ".

За словами дипломатки, і партнери на політичному рівні, і особливо колеги з Пентагону, регулярно дають позитивну оцінку діям наших військових.

"Ми постійно чуємо захоплення, я не боюся навіть цього слова, не лише сміливістю українців та ЗСУ, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких важких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що співпраця, яка є зараз зі США, і обмін інформацією, і взаємна прозорість, перебуває на досить високому рівні.