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Використання Україною HIMARS проти Росії викликає захоплення у США, - Маркарова

Фото: посол України у США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

ЗСУ вже протягом декількох тижнів активно знищують позиції російських окупантів за допомогою M142 HIMARS. Ефективне використання РСЗВ українськими воїнами викликає захоплення у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в США Оксани Маркарової виданню "Радіо Свобода".

За словами дипломатки, і партнери на політичному рівні, і особливо колеги з Пентагону, регулярно дають позитивну оцінку діям наших військових.

"Ми постійно чуємо захоплення, я не боюся навіть цього слова, не лише сміливістю українців та ЗСУ, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких важких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що співпраця, яка є зараз зі США, і обмін інформацією, і взаємна прозорість, перебуває на досить високому рівні.

Нагадаємо, M142 HIMARS прибули в Україну наприкінці червня. Згодом у Пентагоні заявили, що РСЗВ мають суттєвий вплив на хід війни.

Наразі Україна веде перемовини зі США щодо постачання далекобійних ракет для реактивних систем, які можуть бити на відстань до 300 кілометрів.

До слова, представник Генерального управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ЗСУ можуть використовувати HIMARS проти російських об'єктів, розташованих у тимчасово окупованому Криму.

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Збройні сили УкраїниСполучені Штати АмерикиОксана МаркароваЗброя з СШАВійна Росії проти України