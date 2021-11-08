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"Гібридна тактика Лукашенка": НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

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Брюссель, Понеділок 08 листопада 2021 14:11
"Гібридна тактика Лукашенка": НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі Фото: НАТО відреагувало на ситуацію на польсько-білоруському кордоні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У НАТО відреагували на останні події, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. Там заявили, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим та закликали владу Білорусі поважати міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка чинить тиск на наших союзників - Литву, Латвію та Польщу", - йдеться в повідомленні.

У штаб-квартирі НАТО також зазначили, що наразі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами союзних країн щодо цього питання.

Зазначимо, через загрозу масштабного напливу нелегалів з боку Білорусі Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує ввести режим надзвичайного стану.

Додамо, у Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону. Це пов'язано зі стрімким потоком мігрантів з боку Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Деталі про всі події на кордоні двох країн зібрано у матеріалі РБК-Україна

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