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В Іспанії локалізували масштабну лісову пожежу, допомогли дощі

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Іспанія , Середа 15 вересня 2021 16:55
В Іспанії локалізували масштабну лісову пожежу, допомогли дощі Фото: в Іспанії локалізували масштабну лісову пожежу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Іспанії в провінції Малага вогнеборці взяли під контроль масштабну лісову пожежу. Стихія знищила більше ніж 10 тисяч гектарів територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Вогнеборці локалізували лісову пожежу в районі хребта Сьєрра-Бермеха. Стихія змусила покинути свої домівки близько 3 тисяч людей й знищила 10 тисяч гектарів лісових угідь. Також відомо про одну загиблу особу.

Зазначається, що взяти під контроль вогонь вдалося завдяки дощу, який тривав декілька годин.

"Дощ, який тривав багато годин поспіль, став нашим найкращим союзником, на додаток до праці членів пожежної команди", - заявив голова регіонального уряду Андалусії Хуанма Морено.

Пожежники продовжують боротися з окремими осередками вогню.

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