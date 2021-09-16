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В Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей, є загиблі

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Китай, Четвер 16 вересня 2021 17:57
В Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей, є загиблі Фото: в Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В китайській провінції Сичувань стався сильний землетрус з амплітудою 6,0. Стихія забрала життя декількох людей та зруйнувала 1400 будівель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Внаслідок стихії обвалилися 1,4 тисячі будинків, близько 6,4 тисячі будівель були сильно пошкоджені, однак загалом постраждали майже 29 тисяч.

Зазначається, на місці подій працюють фахівці Управління з надзвичайних ситуацій, аби керувати ліквідацією наслідків стихії. Разом з Державним бюро зернових й матеріальних резервів, управління терміново виділило 2 тисячі наметів, 10 тисяч ковдр й розкладних ліжок для надання допомоги місцевим органам влади, які займатимуться переселенням людей.

Також відомо про 3 загиблих, 3 важко поранених й 100 постраждалих осіб.

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