В Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей, є загиблі
Фото: в Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей (Getty Images)
В китайській провінції Сичувань стався сильний землетрус з амплітудою 6,0. Стихія забрала життя декількох людей та зруйнувала 1400 будівель.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Внаслідок стихії обвалилися 1,4 тисячі будинків, близько 6,4 тисячі будівель були сильно пошкоджені, однак загалом постраждали майже 29 тисяч.
Зазначається, на місці подій працюють фахівці Управління з надзвичайних ситуацій, аби керувати ліквідацією наслідків стихії. Разом з Державним бюро зернових й матеріальних резервів, управління терміново виділило 2 тисячі наметів, 10 тисяч ковдр й розкладних ліжок для надання допомоги місцевим органам влади, які займатимуться переселенням людей.
Також відомо про 3 загиблих, 3 важко поранених й 100 постраждалих осіб.