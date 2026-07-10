В Испании признались, как уладили громкий конфликт с Трампом

Во время саммита НАТО в Анкаре американский лидер публично назвал Испанию "ужасным партнером".

Более того, Трамп поручил безотлагательно остановить всю торговлю с этой страной. Президент США объявил свое решение на фоне споров по поводу расходов на оборону и войны с Ираном.

Однако прошло несколько часов и глава Белого дома резко смягчил свою риторику относительно Испании.

"У меня действительно были проблемы, и они остаются. Но Испания сегодня полностью изменила свою позицию. Сегодня Испания проявила большую щедрость", - заявил Трамп.

По словам американского лидера, Мадрид выполнил просьбу Вашингтона касательно "выплаты значительных сумм".

Только сейчас спикер испанского премьера Педро Санчеса объяснил, о каких именно суммах идет речь.

"Мадрид выполнил предварительный целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП", - подчеркнул он.

Испанские власти сравнивают этот спор с инсценированной ссорой, за которой на самом деле не стояло никакого серьезного конфликта.

Также в Мадриде отметили, что до сих пор не зафиксировано никаких экономических последствий или сокращения инвестиций в страну, несмотря на громкие заявления Трампа.