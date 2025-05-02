В Испании перед блэкаутом произошло несколько сбоев в энергосистеме, - Reuters

В Испании было зафиксировано несколько сбоев в электроснабжении накануне массового блэкаута, при этом представители отрасли неоднократно предупреждали о нестабильности энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, 22 апреля нефтеперерабатывающий завод компании Repsol в Картахене столкнулся с перебоями в работе из-за проблем с электроснабжением. А ведущий исследователь Испанского национального совета по исследованиям Антонио Туриэль рассказал, что в сети наблюдалась значительная нестабильность в течение нескольких дней до отключения.

Эксперты отрасли отмечают, что, независимо от причин, массовые отключения электроэнергии и предыдущие меньшие инциденты указывают на проблемы в испанской энергосети на фоне роста использования возобновляемых источников энергии.

Избыток энергоснабжения может быть так же опасным для работы сети, как и его дефицит, поэтому операторы обязаны поддерживать баланс. Между тем премьер-министр Педро Санчес и глава оператора энергосети REE Беатрис Корредор заверили, что рекордные показатели возобновляемой энергии не являются причиной отключений.