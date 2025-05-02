В Испании перед блэкаутом произошло несколько сбоев в энергосистеме, - Reuters
В Испании было зафиксировано несколько сбоев в электроснабжении накануне массового блэкаута, при этом представители отрасли неоднократно предупреждали о нестабильности энергосети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, 22 апреля нефтеперерабатывающий завод компании Repsol в Картахене столкнулся с перебоями в работе из-за проблем с электроснабжением. А ведущий исследователь Испанского национального совета по исследованиям Антонио Туриэль рассказал, что в сети наблюдалась значительная нестабильность в течение нескольких дней до отключения.
Эксперты отрасли отмечают, что, независимо от причин, массовые отключения электроэнергии и предыдущие меньшие инциденты указывают на проблемы в испанской энергосети на фоне роста использования возобновляемых источников энергии.
Избыток энергоснабжения может быть так же опасным для работы сети, как и его дефицит, поэтому операторы обязаны поддерживать баланс. Между тем премьер-министр Педро Санчес и глава оператора энергосети REE Беатрис Корредор заверили, что рекордные показатели возобновляемой энергии не являются причиной отключений.
Блэкаут в Европе
Напомним, что в понедельник, 28 апреля, несколько европейских стран, в частности Испания, Франция и Португалия, подверглись масштабному блэкауту. Миллионы людей остались без электричества, что вызвало серьезные сбои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
Согласно информации СМИ, восстановление энергоснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов, а в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с этой ситуацией.
Причины обесточивания пока остаются неизвестными. Португальская национальная электрическая компания REN сначала отметила, что возможной причиной стали пожары на юго-западном побережье Франции, которые повредили высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.
На днях Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в прошлый понедельник.
Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
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