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В Испании лесной пожар уничтожил 4 тысячи гектаров леса

Фото: лесной пожар в Испании уничтожил 4 тысячи гектаров леса (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, вблизи испанского городка Вильянуэва-де-Вивер возник пожар, который уже уничтожил около 4 тысяч гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Из-за лесного пожара вблизи Вильянуэва-де-Вивер вынуждены были эвакуироваться более 1000 человек. По данным издания, пока нет оснований полагать, что погасить огонь удастся в ближайшее время.

Однако благодаря повышению влажности спасателям удалось не допустить увеличения периметра стихии.

Напомним, вчера в Стамбуле занялась гостиница, два человека погибли и еще двое пострадали.

Кроме того, на днях во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию.

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ИспанияПожар