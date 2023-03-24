В Стамбуле горел отель, есть погибшие

В результате пожара в гостинице в Стамбуле (Турция) погибли два человека и двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на CNN Türk .

"Сегодня около 08:00 поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже 7-этажной гостиницы на улице Эрол Кая в восточном районе нашего округа. Пожарные, службы безопасности и здравоохранения немедленно были направлены на место происшествия. В результате пожара погибли двое наших граждан", - говорится в заявлении, сделанном офисом губернатора округа Пендик.

Пожар был ликвидирован примерно через 45 минут. Некоторые спасавшиеся от пламени люди ждали спасения на крыше соседнего здания.

Расследование продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.