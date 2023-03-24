В Стамбуле горел отель, есть погибшие
В результате пожара в гостинице в Стамбуле (Турция) погибли два человека и двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на CNN Türk.
"Сегодня около 08:00 поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже 7-этажной гостиницы на улице Эрол Кая в восточном районе нашего округа. Пожарные, службы безопасности и здравоохранения немедленно были направлены на место происшествия. В результате пожара погибли двое наших граждан", - говорится в заявлении, сделанном офисом губернатора округа Пендик.
Пожар был ликвидирован примерно через 45 минут. Некоторые спасавшиеся от пламени люди ждали спасения на крыше соседнего здания.
Расследование продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, сегодня в России снова вспыхнул пожар на предприятии. В Свердловской области занялся научно-производственный комплекс
Добавим, что под Москвой вспыхнул пожар на одном из самых больших химзаводов страны.