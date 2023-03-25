UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу

Фото: лісова пожежа в Іспанії знищила 4 тисячі гектарів лісу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, поблизу іспанського містечка Вільянуева-де-Вівер виникла пожежа, яка вже знищила близько 4 тисячі гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Через лісову пожежу поблизу Вільянуева-де-Вівер змушені були евакуюватись.понад 1000 людей. За даними видання, наразі немає підстав вважати, що погасити вогонь вдасться найближчим часом.

Однак завдяки підвищенню вологості рятувальникам вдалося не допустити збільшення периметра стихії.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі зайнявся готель, двоє людей загинули та ще двоє постраждали.

Крім того, днями у французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяПожежа