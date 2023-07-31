RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Испании автобус с туристами перевернулся в горах, пострадали более 10 человек

Фото: в горах Испании опрокинулся туристический автобус, более 10 пострадавших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Астурии на севере Испании сегодня, 31 июля, на горной дороге перевернулся туристический автобус. Он перевозил около полусотни человек, среди которых 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Spain news.

Отмечается, что около полудня автобус дважды перевернулся после столкновения с правой обочиной дороги. По предварительным данным, погибших нет, однако более 10 человек получили ранения.

Транспортная компания ALSA подтвердила, что в автобусе находились 48 пассажиров и один водитель. На место аварии выехала комплексная группа быстрого реагирования в составе полиции, медиков и спасательного вертолета.

По предварительным данным, четырех человек с тяжелыми травмами с помощью вертолетов доставили в больницы. Еще троих, в том числе ребенка в сопровождении матери, каретой скорой помощи доставили в медучреждения.

Смертельное ДТП в Турции

В Турции, утром 30 июля, на трассе Алания-Анталия произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погиб водитель - гражданин Турции, а также гид - гражданка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияАвария