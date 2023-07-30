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В Турции столкнулись микроавтобус и грузовик: погибла украинка

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Алания, Воскресенье 30 июля 2023 13:32
В Турции столкнулись микроавтобус и грузовик: погибла украинка Фото: в Турции в аварии погибла украинка (trthaber.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

В Турции произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате ДТП погибла гражданка Украины.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

ДТП произошло утром 30 июля на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар.

Микроавтобус перевозил туристов, граждан Казахстана, из гостиницы в аэропорт и врезался в грузовик, который остановился на светофоре.

В результате аварии погиб водитель - гражданин Турции, а также гид - гражданка Украины.

"Работодатель и контактные данные родственников погибшей гражданки уточняются. Делом занимается консульство Украины в Анталии", - отметили в МИД.

По данным турецких СМИ, 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы, доставлены в местные больницы.

Напомним, 25 июля на блокпосте в Киеве произошло ДТП. Водитель на большой скорости наехал на двух бойцов Нацгвардии, а затем протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный ТЦК.

Водителю объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

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